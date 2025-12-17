5 lọ sữa rửa mặt Hàn Quốc dịu dàng, làm sạch sâu rất thích hợp dùng quanh năm

Làn da mềm mịn sau bước rửa mặt luôn là điều mà bất kỳ tín đồ skincare nào cũng tìm kiếm. Nếu bạn yêu sự nhẹ nhàng, ẩm mượt đúng chuẩn Hàn Quốc, danh sách dưới đây sẽ là "bảo bối" dành cho bạn. 5 cái tên này đều nổi bật nhờ công thức lành tính, khả năng làm sạch dễ chịu và đặc biệt là cảm giác thư thái sau khi rửa xong.

CosRx Low pH Good Morning Gel Cleanser

CosRx vốn nổi tiếng với dòng sản phẩm từ chất nhầy ốc sên đình đám, nhưng thương hiệu này còn sở hữu nhiều sản phẩm đáng thử khác, trong đó có gel rửa mặt Low pH Good Morning. Đây là một trong những sản phẩm vừa làm sạch tốt vừa hỗ trợ duy trì mức pH tự nhiên 5–6, giúp hàng rào bảo vệ da không bị xáo trộn.

Kết cấu gel trong nhẹ, tạo bọt vừa phải nhưng đủ để cuốn trôi dầu thừa, bụi bẩn, kem chống nắng và lớp trang điểm nhẹ. Thành phần nổi bật gồm dầu tràm trà giúp làm dịu và giảm viêm, kết hợp betaine salicylate – một dạng BHA nhẹ nhàng – hỗ trợ tẩy tế bào chết cực kỳ êm ái. Nhờ vậy, da sau khi rửa vừa sạch vừa mượt, không hề căng rít. Sản phẩm rất hợp với da hỗn hợp hoặc những ai muốn tìm một loại gel làm sạch dịu mà vẫn hiệu quả.

Aestura Atobarrier365 Gentle pH-Balancing Foaming Cleanser

Aestura là thương hiệu dược mỹ phẩm dẫn đầu tại Olive Young, nơi được xem là "thiên đường" beauty của Hàn Quốc. Dòng Atobarrier365 nổi tiếng nhờ tập trung phục hồi làn da nhạy cảm, khô, dễ kích ứng. Và đúng như kỳ vọng, đây là sản phẩm dịu nhất trong số các sữa rửa mặt K-beauty được đánh giá cao gần đây.

Điểm nổi bật của sản phẩm chính là khả năng làm sạch mà không hề gây khô. Theo các chuyên gia, công thức không chứa hương liệu hay màu tổng hợp, kết hợp glycerin và chiết xuất trà xanh để cấp ẩm, làm dịu và củng cố hàng rào da trong lúc rửa. Bọt của Atobarrier365 mềm như mây, tan vào da mà không cần chà xát. Người dùng có làn da nhạy cảm, thậm chí đang bị kích ứng hay bùng đỏ do rosacea, đều đánh giá cao cảm giác dễ chịu mà sản phẩm mang lại.

Anua Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam

Không thể bỏ qua Anua khi nhắc đến những dòng skincare Hàn Quốc được yêu thích nhất hiện nay. Sữa rửa mặt Heartleaf Quercetinol là lựa chọn nổi tiếng cho da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu nhờ khả năng làm sạch sâu nhưng không làm mất đi độ ẩm tự nhiên.

Sản phẩm có kết cấu bọt dày và hơi đặc, chỉ cần lượng nhỏ là đủ dùng cho cả khuôn mặt. Công thức không hương liệu, chứa 0.5% BHA giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, quercetinol và chiết xuất thực vật để làm dịu và hỗ trợ mang lại làn da mịn như da cá heo – sáng khỏe nhưng không bóng dầu. Đây là lựa chọn đáng thử nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông hoặc cảm thấy da hay bết dính vào cuối ngày.

Etude SoonJung pH 6.5 Whip Facial Cleanser

Etude vốn nổi tiếng với đồ trang điểm, nhưng dòng SoonJung mới là "con cưng" của các tín đồ skincare yêu sự lành tính. Phiên bản Whip Cleanser với độ pH 6.5 là một lựa chọn an toàn cho mọi loại da, kể cả da cực kỳ nhạy cảm.

Sản phẩm loại bỏ tạp chất một cách nhẹ nhàng mà không gây xáo trộn hàng rào ẩm của da. Thành phần chứa madecassoside – chiết xuất từ rau má – và panthenol giúp làm dịu, phục hồi và cấp ẩm. Kết cấu bọt bông mềm, xốp mịn như kem tươi, ôm lấy da và mang lại cảm giác rất dễ chịu khi dùng mỗi sáng hoặc tối.

Beauty of Joseon Green Plum Refreshing Cleanser

Beauty of Joseon luôn ghi điểm nhờ những công thức giàu chiết xuất tự nhiên. Green Plum Refreshing Cleanser là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của hãng, phù hợp cho mọi loại da và lý tưởng để sử dụng hằng ngày.

Công thức hơi có tính acid giúp duy trì hàng rào ẩm, hạn chế cảm giác khô căng sau khi rửa. Thành phần gồm nước mận xanh, chiếc xuất đậu xanh, chiết xuất trà xanh và diếp cá đều giàu chất chống oxy hóa, giúp làm dịu, thanh lọc và mang lại cảm giác tươi mới sau mỗi lần rửa.

