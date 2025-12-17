1 giây trôi qua có 6.200 đơn hàng ship ở Trung Quốc, cả năm lập kỷ lục 180 tỷ bưu kiện

Chỉ trong một giây, hệ thống logistics Trung Quốc xử lý trung bình hơn 6.200 bưu kiện. Tính gộp cả năm 2025, con số này đã lần đầu tiên vượt mốc 180 tỷ đơn hàng, lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ngành chuyển phát nước này.

Theo Cục Bưu điện Nhà nước Trung Quốc, tính đến ngày 30/11/2025, tổng khối lượng chuyển phát nhanh đã vượt ngưỡng 180 tỷ bưu kiện. Năm 2024, Trung Quốc ghi nhận khoảng 174,5 tỷ bưu kiện, trong khi năm 2023 là khoảng 132 tỷ, cho thấy tốc độ tăng trưởng rất mạnh chỉ trong vòng hai năm.

Nguồn ảnh: News Morning Post

Trung bình mỗi ngày gần 800 triệu bưu kiện được giao

Số liệu từ Tân Hoa Xã cho biết, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025, lượng bưu kiện xử lý mỗi ngày có thời điểm lên tới 777 triệu đơn. Trung bình mỗi tháng, hệ thống logistics Trung Quốc xử lý hơn 16 tỷ bưu kiện, phản ánh quy mô khổng lồ của thị trường chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới. Giới chức Trung Quốc nhận định, khối lượng bưu kiện đạt mức cao kỷ lục là minh chứng cho sức sống kinh tế mạnh mẽ và tiềm năng tiêu dùng to lớn của quốc gia này, trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò trụ cột.

Dẫn đầu thế giới hơn một thập kỷ

Trung Quốc đã là thị trường chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới trong hơn 10 năm liên tiếp. Quy mô dân số lớn, thói quen mua sắm online phổ biến và các lễ hội mua sắm kéo dài như Ngày Độc thân 11.11 là những yếu tố then chốt thúc đẩy số lượng đơn hàng tăng mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng nhiều bưu kiện hơn không đồng nghĩa với việc người dân chi tiêu nhiều hơn.

Nguồn ảnh: News Morning Post

Ông Andy Xie, chuyên gia kinh tế độc lập về Trung Quốc, cho rằng sự bùng nổ đơn hàng chủ yếu đến từ việc người tiêu dùng săn giá rẻ trên các nền tảng thương mại điện tử. Thương mại điện tử tạo ra sự cạnh tranh rất lớn, thậm chí mạnh hơn các trung tâm mua sắm truyền thống. Người tiêu dùng dựa vào đánh giá, mạng xã hội như RedNote rồi quay lại sàn online để tìm mức giá thấp nhất.

Doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận mỏng

Theo Cục Bưu điện Nhà nước Trung Quốc, doanh thu của các công ty chuyển phát nhanh trong năm 2024 đạt khoảng 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ngành này vẫn hoạt động với biên lợi nhuận khá mỏng do cạnh tranh gay gắt và chi phí vận hành lớn.

Trước đó, vào tháng 1/2025, cơ quan chức năng từng dự báo tổng lượng bưu kiện cả năm có thể đạt 190 tỷ đơn, mang về khoảng 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ doanh thu.

Hàng hóa về tận vùng xa

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng là việc hệ thống logistics ngày càng phủ rộng. Theo Cục Bưu điện Trung Quốc, các mặt hàng cồng kềnh như tủ lạnh, máy giặt, ghế massage hiện đã có thể giao đến cả những ngôi làng xa xôi ở Kashgar, khu vực gần biên giới Kyrgyzstan. Điều này cho thấy ngành logistics đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thị trường quốc gia thống nhất, kết nối thành thị và nông thôn.

Nguồn ảnh: News Morning Post

Nhiều đơn hơn nhưng chi tiêu có thể thấp hơn

Ông Alfredo Montufar Helu, Giám đốc điều hành Ankura Consulting, nhận định người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng mua nhiều đơn nhỏ hơn, tận dụng các chương trình giảm giá sâu và các lễ hội mua sắm kéo dài để tiết kiệm chi tiêu. Bên cạnh đó, số lượng đơn hoàn trả cũng đang gia tăng, gây thêm áp lực lên chi phí và lợi nhuận của các nền tảng lẫn đơn vị vận chuyển. Nhiều bưu kiện hơn không nên được hiểu là chi tiêu hộ gia đình đang tăng. Trên thực tế, giá cả chịu áp lực giảm, khuyến mãi ngày càng nhiều và biên lợi nhuận tiếp tục bị thu hẹp.

Áp lực tiêu dùng vẫn hiện hữu

Dù Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, quốc gia này vẫn phải đối mặt với nhu cầu yếu và áp lực giảm phát kéo dài, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Tuy vậy, kỷ lục 180 tỷ bưu kiện cho thấy thương mại điện tử và logistics vẫn là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay.

