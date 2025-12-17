Quả quen mặt ở chợ Việt lọt top "chống oxy hóa tốt nhất thế giới", không mua phí của trời

Ra chợ Việt, không khó để bắt gặp những rổ ổi xanh mướt, giá rẻ, bán quanh năm. Nhiều người coi ổi là thứ quả bình dân, ăn cho vui miệng, nhưng ít ai biết rằng loại trái cây quen mặt này lại được các tài liệu dinh dưỡng quốc tế đánh giá rất cao về khả năng chống oxy hóa, thậm chí sánh ngang nhiều loại quả đắt tiền trên thế giới.

Sở dĩ, ổi nằm trong nhóm trái cây giàu chất chống oxy hóa nhờ hàm lượng vitamin C, polyphenol và flavonoid vượt trội. Chỉ một quả ổi trung bình đã cung cấp lượng vitamin C cao hơn nhiều lần nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày. Vitamin C không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do gây lão hóa và tổn thương tế bào.

Không dừng lại ở vitamin C, ổi còn chứa lycopene, beta carotene và quercetin. Đây đều là những hợp chất chống oxy hóa được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu về tim mạch, viêm nhiễm và phòng ngừa một số bệnh mạn tính. Chính nhờ sự kết hợp đa dạng này mà ổi thường được xếp vào nhóm trái cây có mật độ dinh dưỡng cao, tức là ít calo nhưng lại giàu dưỡng chất có lợi.

So với nhiều loại trái cây ngoại nhập nổi tiếng vì khả năng chống oxy hóa như việt quất hay lựu, ổi không hề thua kém về giá trị sinh học. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ ổi rẻ, dễ mua, không cần bảo quản cầu kỳ và phù hợp với khẩu vị của đa số người Việt. Đây là lợi thế mà không phải loại trái cây nào cũng có.

Ăn ổi thường xuyên mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Chất xơ dồi dào trong ổi giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và tạo cảm giác no lâu. Các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ làn da khỏe mạnh và góp phần bảo vệ mạch máu. Với người ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng, ổi là lựa chọn rất lý tưởng vì vừa ít năng lượng vừa giàu dưỡng chất.ụng, mà còn ở chỗ nếu chọn đúng, đây là loại quả vừa ngon, vừa an toàn, lại tiết kiệm.

Mẹo chọn ổi ngoài chợ, nhìn là biết quả ngon

Khi đi chợ, bạn nên ưu tiên những quả ổi có kích thước vừa phải, cầm chắc tay. Ổi ngon thường không quá to, vì những quả phình to bất thường dễ bị ép lớn nhanh, ăn nhạt và ít thơm.

Quan sát vỏ ổi, nên chọn quả có màu xanh tự nhiên, hơi sần, không bóng loáng. Ổi bị phun chất bảo quản hoặc xử lý sáp thường có bề mặt căng bóng, nhìn bắt mắt nhưng mùi thơm tự nhiên rất nhẹ hoặc gần như không có.

Dùng tay ấn nhẹ, ổi ngon sẽ cứng, chắc, không mềm nhũn. Những quả mềm nhanh thường đã để lâu hoặc bị dập bên trong. Nếu ngửi gần cuống, ổi tươi sẽ có mùi thơm nhẹ, mát, không hắc, không có mùi lạ.

Một mẹo nhỏ khác là nhìn phần đáy quả. Ổi ngon, chín tự nhiên thường có đáy tròn đều, không bị lõm sâu. Phần cuống còn tươi, không thâm đen là dấu hiệu quả mới hái, chưa để lâu.

Mua ổi thế nào để ăn an tâm

Nên mua ổi theo mùa, tránh mua quá nhiều một lúc. Ổi ngon nhất khi ăn trong vài ngày, để lâu dễ mất nước và giảm vị giòn. Khi mang về, rửa kỹ dưới vòi nước chảy, có thể ngâm nước muối loãng khoảng 10-15 phút trước khi ăn. Nếu ăn cả vỏ, việc rửa sạch càng quan trọng vì phần lớn chất chống oxy hóa nằm sát lớp vỏ ngoài.

Thông tin: Tổng hợp, nguồn ảnh: Internet