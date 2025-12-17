2 tuần cuối năm 2025: Nhà cửa còn 5 dấu hiệu này thì tài vận bết bát, khó cứu vãn

Cuối năm luôn là thời điểm nhạy cảm với nhà cửa và phong thủy. Khi năm cũ sắp khép lại, dòng khí trong không gian sống cũng bước vào giai đoạn chuyển giao, nếu không được sắp xếp lại gọn gàng, rất dễ tạo cảm giác bức bối, trì trệ cả về tinh thần lẫn tài vận. Thực tế, nhiều gia đình không gặp vấn đề lớn, nhưng lại vô tình để những chi tiết nhỏ tích tụ lâu ngày, âm thầm ảnh hưởng đến sinh hoạt và vận khí chung.

Dưới đây là những tình trạng nhà cửa khá phổ biến vào cuối năm, nhưng theo quan niệm phong thủy lẫn khoa học đời sống, đều không nên kéo dài sang năm mới.

Nhà cửa bừa bộn, đồ cũ chất đầy không còn chỗ thở

Một trong những điều dễ nhận thấy nhất là nhà càng về cuối năm càng… chật. Đồ đạc mua thêm nhưng ít khi bỏ bớt, những món “để đó cho tiện” dần chiếm hết lối đi, gầm giường, góc tủ. Theo phong thủy, không gian bừa bộn khiến dòng khí khó lưu thông, tạo cảm giác tù túng, nặng nề. Về mặt thực tế, sống trong môi trường lộn xộn cũng khiến tinh thần dễ mệt mỏi, giảm hứng khởi cho kế hoạch mới.

Cuối năm là thời điểm phù hợp để rà soát lại những món đồ đã lâu không dùng: quần áo cũ, đồ điện hỏng, vật dụng sứt mẻ. Khi không gian được giải phóng, cảm giác nhẹ nhõm đến rất rõ, đó cũng là nền tảng tốt để đón năm mới suôn sẻ hơn.

Khu vực bếp xuống cấp, dụng cụ hỏng vẫn cố dùng

Bếp tượng trưng cho tài lộc và sự sung túc của gia đình. Thế nhưng không ít nhà để chảo bong tróc, thớt mốc, dao cùn hay nồi méo mó mà vẫn tiếp tục sử dụng vì “chưa hỏng hẳn”. Theo quan niệm phong thủy, đồ dùng bếp hư hỏng tượng trưng cho sự hao hụt, thất thoát. Dưới góc nhìn khoa học, những vật dụng này còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Cuối năm, việc thay mới hoặc loại bỏ những món đã xuống cấp không chỉ giúp căn bếp gọn gàng hơn, mà còn tạo cảm giác chủ động chăm lo cho cuộc sống, thay vì chấp nhận tạm bợ.

Bàn thờ bụi bặm, sắp xếp thiếu gọn gàng

Bàn thờ là nơi nhiều gia đình đặt sự tôn kính, nhưng vì bận rộn, không ít nhà để bát hương, đồ thờ bám bụi, chân nhang quá đầy, hoặc sắp xếp lộn xộn. Theo quan niệm truyền thống, cuối năm là lúc nên dọn dẹp bàn thờ nhẹ nhàng, cẩn trọng để thể hiện sự chu đáo và mong cầu năm mới hanh thông.

Điều quan trọng không nằm ở nghi lễ phức tạp, mà ở sự sạch sẽ, ngay ngắn. Khi không gian thờ cúng gọn gàng, nhiều người cũng cảm thấy tâm lý an yên, nhẹ lòng hơn trước thềm năm mới.

Góc tối ẩm thấp, ít được chú ý

Những góc khuất như gầm giường, sau tủ, nhà kho hay ban công thường bị bỏ quên trong suốt cả năm. Đây lại là nơi dễ tích tụ ẩm mốc, bụi bẩn, côn trùng. Theo phong thủy, những khu vực này nếu để u ám sẽ ảnh hưởng đến sinh khí chung của ngôi nhà.

Cuối năm, chỉ cần dành thời gian dọn dẹp, lau khô, mở cửa cho ánh sáng và không khí lưu thông, không gian sống sẽ thay đổi rõ rệt. Nhiều gia đình chia sẻ rằng sau khi dọn xong những góc này, cảm giác trong nhà sáng sủa, dễ chịu hơn hẳn.

Giữ lại quá nhiều đồ mang năng lượng tiêu cực

Đồ vật gắn với ký ức buồn, đồ hỏng chưa sửa, quà tặng không còn dùng đến… đôi khi vẫn được giữ lại vì tiếc. Tuy nhiên, cả phong thủy lẫn tâm lý học đều cho rằng những món đồ này dễ kéo cảm xúc xuống, khiến con người khó bước sang giai đoạn mới một cách trọn vẹn.

Trước khi năm 2025 khép lại, việc chủ động chọn lọc, bỏ đi những thứ không còn phù hợp chính là cách “tống cựu” đơn giản nhưng hiệu quả.

Hai tuần cuối năm trôi qua rất nhanh. Dọn dẹp nhà cửa lúc này không chỉ để đón Tết sớm, mà còn là cách sắp xếp lại không gian sống, tinh thần và cả kỳ vọng cho năm mới. Khi nhà cửa nhẹ đi, nhiều người cũng nhận ra lòng mình bớt nặng hơn – đó chính là nền tảng tốt nhất để tài vận được yên ổn, hanh thông trong năm 2026.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo