Biệt thự phong cách Indochine đương đại gây 'thương nhớ'

Với diện tích sàn hơn 64m², công trình không quá lớn về quy mô nhưng gây ấn tượng nhờ cách tổ chức không gian khoa học, gọn gàng. Từ tầng trệt đến các tầng sinh hoạt phía trên, mọi khu vực đều được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu ánh sáng tự nhiên, tạo sự thông thoáng và kết nối liền mạch giữa các tầng. Tổng thể mang đến trải nghiệm sống sang trọng, chỉn chu nhưng không phô trương, đúng tinh thần “đủ đầy” của những gia chủ có gu thẩm mỹ rõ ràng.

Dấu ấn Indochine đương đại hiện diện xuyên suốt trong ngôi nhà qua bảng màu trung tính được nhấn nhá bằng xanh ngọc, cam đất; hệ phào chỉ mềm mại; những mảng tường vẽ tay và nền gạch bông hoài cổ giàu tính nghệ thuật. Sự kết hợp giữa gạch bông truyền thống và nội thất hình khối bo cong giúp không gian trở nên mềm mại, gợi nhắc tinh thần Á Đông xưa cũ nhưng được làm mới bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Mỗi không gian – từ phòng khách, bếp, phòng ngủ đến khu thay đồ – đều mang một cá tính riêng, song vẫn hòa quyện trong tổng thể thống nhất, có chiều sâu.

Đặc biệt, tầng trệt được xem là “trái tim” của ngôi nhà khi vừa là nơi tiếp khách, vừa là điểm nhấn thể hiện phong cách sống của gia chủ. Tại đây, các chi tiết decor được tiết chế vừa đủ, kết hợp cùng thiết bị hiện đại, tạo nên không gian giao thoa hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng.

Không dừng lại ở vẻ đẹp kiến trúc, căn biệt thự của chị Hạnh còn được nâng tầm trải nghiệm sống nhờ việc tích hợp khéo léo các thiết bị điện tử thông minh vào từng khu vực chức năng. Gian bếp trở nên sang trọng và tiện lợi với tủ lạnh mặt kính gõ sáng; phòng khách được điểm xuyết bởi tivi như một điểm nhấn công nghệ. Các thiết bị lọc không khí, máy hút ẩm được bố trí hợp lý ở nhiều tầng, vừa đảm bảo môi trường sống trong lành, vừa không phá vỡ tổng thể thẩm mỹ. Khu thay đồ gọn gàng với bộ đôi tháp giặt – sấy giúp tối ưu diện tích, mang lại trải nghiệm chăm sóc trang phục cao cấp ngay tại nhà.

Phòng ngủ master là không gian thể hiện rõ nét nhất tinh thần Đông Dương đương đại. Giấy dán tường vẽ hoa thủ công, trần giật cấp mềm mại cùng cách phối màu cam đất – be thanh lịch tạo cảm giác ấm cúng, thư giãn nhưng vẫn sang trọng. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là khoảng lặng riêng tư để tái tạo năng lượng sau một ngày dài.

Không chạy theo xu hướng nhất thời, căn biệt thự 5 tầng tại Hoàng Thành – Hà Đông cho thấy sự lựa chọn cẩn trọng của gia chủ trong từng chi tiết: từ phong cách kiến trúc, bảng màu, chất liệu cho đến thiết bị nội thất. Việc tích hợp công nghệ hiện đại không đơn thuần vì tính năng, mà còn vì sự đồng bộ, thẩm mỹ và an toàn. Đó chính là cách chị Hạnh trân trọng không gian sống của mình – một tổ ấm tiện nghi, tinh tế và giàu cảm hứng giữa lòng đô thị.