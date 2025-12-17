5 loại mặt nạ "made in Vietnam" giá bình dân mà dùng cũng mê: Từ dưỡng ẩm, làm trắng tới sạch sâu đều có cả

Những năm gần đây, mỹ phẩm "made in Vietnam" ngày càng ghi điểm nhờ chất lượng ổn định, bảng thành phần thân thiện với làn da châu Á và mức giá dễ tiếp cận. Trong đó, mặt nạ là nhóm sản phẩm được nhiều người yêu thích nhất vì dễ dùng, hiệu quả nhanh và phù hợp với mọi loại da. Không cần đầu tư vào những dòng mặt nạ ngoại đắt đỏ, bạn vẫn có thể chăm da bài bản với các sản phẩm nội địa chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ dưỡng ẩm, làm sáng cho đến làm sạch sâu. Dưới đây là 5 loại mặt nạ Việt giá bình dân nhưng dùng một lần là dễ "ghiền".

1. Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon - làm sáng da, hỗ trợ mờ thâm tự nhiên

Mặt nạ nghệ Hưng Yên của Cocoon là lựa chọn quen thuộc với những ai yêu thích mỹ phẩm thuần chay và thành phần thiên nhiên. Nghệ vàng Hưng Yên nổi tiếng nhờ hàm lượng curcumin cao, có khả năng hỗ trợ làm mờ thâm, cải thiện tình trạng da xỉn màu và giúp da đều màu hơn theo thời gian. Kết cấu mặt nạ mịn, dễ tán, không gây châm chích nên phù hợp cả với làn da nhạy cảm. Sau khi sử dụng, da có cảm giác sạch thoáng, mềm mịn và tươi tắn hơn rõ rệt, đặc biệt thích hợp cho làn da đang phục hồi sau mụn.

Nơi mua: Cocoon

2. Mặt nạ đất sét Vedette - giá rẻ, dễ mua, làm sạch ổn định

Nhắc đến mặt nạ bình dân tại Việt Nam, Vedette gần như là cái tên "quốc dân". Thương hiệu này có rất nhiều dòng mặt nạ đất sét với các thành phần khác nhau như than hoạt tính, nha đam hay bùn khoáng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của làn da. Điểm mạnh của mặt nạ Vedette nằm ở khả năng làm sạch da khá tốt, giúp hút bã nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông mà không gây khô căng quá mức. Với mức giá dễ chịu, đây là lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc những ai muốn duy trì thói quen đắp mặt nạ làm sạch 1-2 lần mỗi tuần.

Nơi mua: Vedette

3. Mặt nạ phôi dừa Emmié by HappySkin - cấp ẩm sâu, làm dịu da nhanh

Nếu làn da bạn thường xuyên khô căng hoặc thiếu nước, mặt nạ phôi dừa của Emmié by HappySkin là sản phẩm rất đáng thử. Phôi dừa lên men tự nhiên có khả năng giữ nước tốt, giúp da được cấp ẩm sâu và phục hồi độ mềm mại. Mặt nạ ôm sát khuôn mặt, tinh chất thấm đều và không gây nhờn rít. Sau khoảng 15-20 phút sử dụng, da trở nên căng mịn, dịu hơn rõ rệt, đặc biệt phù hợp cho da nhạy cảm hoặc da đang cần phục hồi sau khi treatment.

Nơi mua: Emmié by HappySkin

4. Mặt nạ dừa tươi lên men Cỏ Mềm - lành tính, dễ dùng hàng tuần

Cỏ Mềm luôn được biết đến với các sản phẩm lành tính, tối giản thành phần và thân thiện với làn da nhạy cảm. Mặt nạ dừa tươi lên men của thương hiệu này tập trung vào khả năng cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ cân bằng da. Chất mặt nạ mềm, nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu ngay khi đắp. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày da mệt mỏi, thiếu sức sống hoặc cần "reset" nhẹ nhàng sau một tuần dài tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, điều hòa và khói bụi.

Nơi mua: Cỏ Mềm

5. Mặt nạ đất sét Bản Phùng S:kin Heritage - sạch sâu nhưng vẫn êm da

Lấy cảm hứng từ nguồn nguyên liệu bản địa, mặt nạ đất sét Bản Phùng của S:kin Heritage mang đến trải nghiệm làm sạch sâu nhưng không quá khắc nghiệt. Đất sét tự nhiên kết hợp cùng các chiết xuất thảo mộc giúp hút bã nhờn, làm sạch lỗ chân lông và hỗ trợ giảm mụn đầu đen. Kết cấu đất sét mịn, không khô quá nhanh nên hạn chế tình trạng căng rít sau khi rửa. Sau khi dùng, da sạch thoáng, mịn màng nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên.

Mặt nạ Việt - rẻ nhưng không hề "rẻ tiền"

Không cần chi nhiều tiền cho các sản phẩm ngoại nhập, bạn hoàn toàn có thể xây dựng thói quen chăm da hiệu quả với những loại mặt nạ "made in Vietnam" chất lượng. Từ dưỡng ẩm, làm sáng đến làm sạch sâu, các thương hiệu nội địa ngày càng chứng minh được sự đầu tư nghiêm túc cả về thành phần lẫn trải nghiệm sử dụng. Chỉ cần chọn đúng loại mặt nạ phù hợp với làn da và duy trì đều đặn, làn da khỏe đẹp, tươi sáng hoàn toàn nằm trong tầm tay.