Dùng máy giặt đến năm thứ 10, tôi mới nhận ra 6 sai lầm tai hại

Máy giặt giúp việc nhà nhẹ đi rất nhiều, nhưng không phải thứ gì cũng có thể tiện tay bỏ vào. Thực tế, không ít gia đình từng phải sửa máy, hỏng đồ, tốn kém tiền bạc chỉ vì giặt sai cách những món tưởng chừng rất quen thuộc. Dưới đây là 6 loại đồ dùng được khuyên không nên cho vào máy giặt. Tránh được những sai lầm này không chỉ giúp đồ đạc bền đẹp mà còn giúp máy hoạt động ổn định, ít hỏng vặt và tiết kiệm chi phí về lâu dài.

1. Áo lông vũ

Áo lông vũ được ưa chuộng vì nhẹ, ấm và dễ mặc vào mùa lạnh. Tuy nhiên, khi giặt lại cần đặc biệt cẩn trọng. Lông vũ hút nước rất mạnh, chỉ một chiếc áo khi ngấm nước đã nặng gấp nhiều lần ban đầu. Nếu cho vào máy giặt, nhất là giặt cùng lúc vài chiếc, máy rất dễ bị quá tải.

Trong quá trình vắt, áo giữ lại nhiều không khí bên trong, kết hợp với lớp vải chống nước khiến lồng giặt rung mạnh và mất cân bằng. Với máy đã sử dụng lâu, nguy cơ hỏng trục quay hoặc động cơ càng cao.

2. Quần áo chất liệu da

Các sản phẩm làm từ da như áo khoác, váy hay phụ kiện cao cấp tuyệt đối không phù hợp với máy giặt. Da thật khi tiếp xúc nhiều với nước sẽ nhanh chóng hút ẩm, làm biến dạng cấu trúc sợi. Sau khi giặt, bề mặt da dễ cứng lại, xuất hiện nếp gãy hoặc nứt nhỏ, gần như không thể phục hồi. Nhiều người đã làm hỏng món đồ giá trị chỉ vì nghĩ rằng giặt máy cho tiện.

Với đồ da, chỉ cần dùng khăn ẩm lau bề mặt là đủ. Trường hợp có vết bẩn khó xử lý, nên dùng dung dịch làm sạch chuyên dụng để giữ da bền và mềm lâu dài.

3. Quần áo có chi tiết kim loại

Không ít trang phục hiện nay được gắn xích, đinh tán, hạt đá hoặc sequin để tạo điểm nhấn. Những chi tiết này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi giặt máy. Khi máy hoạt động ở tốc độ cao, các chi tiết kim loại dễ va đập vào lồng giặt, gây trầy xước hoặc móp méo. Nguy hiểm hơn, chúng có thể bung ra, kẹt vào đường ống thoát nước, dẫn đến tắc nghẽn hoặc rò rỉ.

Với loại quần áo này, giặt tay tuy mất công hơn nhưng an toàn cho cả đồ lẫn máy.

4. Giày dép

Nhiều người có thói quen cho giày vào máy giặt để tiết kiệm thời gian, nhưng đây là việc nên tránh. Giày thường nặng và có hình dáng không đồng đều. Khi quay, giày liên tục va vào lồng giặt, gây rung lắc mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của máy. Một số đôi giày khi ngấm nước còn khiến động cơ phải chịu tải lớn bất thường, lâu dài dễ phát sinh hỏng hóc.

Cách đơn giản nhất vẫn là dùng bàn chải cũ và bọt xà phòng chuyện dụng để làm sạch. Sau đó phơi nơi thoáng gió, vừa sạch vừa ít rủi ro.

5. Đồ dùng một lần

Các vật dụng dùng một lần như khẩu trang, tã giấy không nên vì tiện mà cho vào máy giặt. Chất liệu của chúng rất dễ phân rã khi gặp nước và lực quay mạnh. Khi bị vụn ra, chúng bám đầy trong lồng giặt và đường ống xả, gây tắc nghẽn, vệ sinh rất vất vả. Chi phí sửa chữa khi đó còn cao hơn nhiều so với giá trị món đồ.

Nguyên tắc đơn giản là đồ dùng một lần thì nên bỏ đúng lúc, không cố tái sử dụng bằng máy giặt.

6. Vải mỏng và chất liệu cao cấp

Những loại vải như len, cashmere hay lụa rất nhạy cảm với lực quay. Giặt máy dễ khiến sợi vải bị kéo giãn, xù lông hoặc co rút mạnh. Đặc biệt, áo len có thể bị nhỏ lại rõ rệt chỉ sau một lần giặt sai cách. Với các chất liệu này, nên giặt tay nhẹ nhàng hoặc dùng dung dịch giặt chuyên biệt. Làm đúng từ đầu sẽ giúp quần áo giữ form lâu hơn và tránh lãng phí.

Theo Toutiao