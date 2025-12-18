2 cách chọn nhang giúp "nhà sạch - phổi khỏe" trong dịp Tết Nguyên đán

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và thực tế cho thấy việc sử dụng nhang kém chất lượng, chứa hóa chất tổng hợp có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp. Vì vậy, lựa chọn nhang thắp Tết an toàn, ít khói đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình hiện đại.

Trên thị trường hiện nay, không ít loại nhang được sản xuất với hương liệu nhân tạo, chất tạo màu và chất kết dính công nghiệp. Khi đốt, các loại nhang này có thể sinh ra khói đậm, mùi hắc, kèm theo các chất gây kích ứng như: bụi mịn PM2.5, formaldehyde hoặc benzen.

Việc hít phải khói nhang trong thời gian dài, đặc biệt trong không gian kín, có thể gây cay mắt, khó thở, đau đầu và làm nặng thêm các bệnh lý về hô hấp ở người già và trẻ nhỏ.

Thắp nhang.

Nhang thảo mộc

Nhang thảo mộc là loại nhang được làm từ nguyên liệu tự nhiên như bột gỗ trầm, đàn hương, quế, hồi, thảo mộc khô và tinh dầu thiên nhiên. Loại nhang này không sử dụng hương liệu tổng hợp hay phẩm màu hóa học. Khi đốt, nhang tỏa mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, khói mỏng và ít gây cay mắt.

Ưu điểm lớn của nhang thảo mộc là giảm thiểu các chất độc hại phát tán vào không khí, phù hợp với gia đình có người cao tuổi, trẻ em hoặc người nhạy cảm với mùi nồng. Ngoài ra, mùi hương tự nhiên còn giúp tạo cảm giác thư thái, tĩnh tâm trong những ngày đầu năm.

Nhang ít khói

Bên cạnh nhang thảo mộc, các dòng nhang ít khói hoặc không khói cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là những sản phẩm được cải tiến về tỷ lệ nguyên liệu và quy trình sản xuất nhằm hạn chế lượng khói sinh ra khi đốt. Nhang ít khói đặc biệt phù hợp với nhà phố, căn hộ chung cư hoặc không gian thờ cúng nhỏ.

Loại nhang này giúp giảm tình trạng khói quẩn trong nhà, hạn chế bám đen trần tường và không gây khó chịu cho người xung quanh, trong khi vẫn giữ được ý nghĩa tâm linh của việc thắp nhang ngày Tết.

Cách nhận biết nhang sạch, an toàn

Để lựa chọn nhang tốt cho sức khỏe, người tiêu dùng nên chú ý một số đặc điểm sau: nhang có màu sắc tự nhiên (vàng nhạt, nâu sẫm), không quá sặc sỡ; mùi hương nhẹ, không hắc ngay cả khi chưa đốt; khi cháy, khói mỏng và không gây cay mắt. Ngoài ra, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, công bố thành phần tự nhiên và được sản xuất bởi các cơ sở uy tín.

Dù sử dụng nhang sạch, việc thắp nhang cũng cần điều độ. Mỗi lần chỉ nên thắp 1–2 que là đủ để thể hiện lòng thành kính. Không gian thờ cúng nên được thông thoáng, có cửa sổ hoặc khe gió để khói không tích tụ. Tránh thắp nhang quá dài hoặc nhiều nén vì sẽ làm tăng lượng khói không cần thiết.

Thắp nhang ngày Tết không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn gắn liền với sức khỏe của cả gia đình. Việc chuyển sang sử dụng nhang thảo mộc, nhang ít khói là lựa chọn văn minh, phù hợp với lối sống hiện đại và ý thức bảo vệ môi trường.