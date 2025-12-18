Cụ bà 80 tuổi không muốn làm gánh nặng cho con cháu: Bình yên dưỡng già, một mình nhưng không cô đơn

Người Thượng Hải (Trung Quốc) vốn nổi tiếng chỉn chu và kỹ tính, điều này không chỉ thể hiện trong lối sống hằng ngày mà còn in hằn trong cách họ chuẩn bị cho tuổi già. Với nhiều người cao tuổi, sống gọn gàng, tự chủ và bình yên cũng chính là cách để không trở thành gánh nặng cho con cháu.

Căn nhà cũ rộng khoảng 52m² của một cụ bà 80 tuổi tại Thượng Hải, được cô cháu gái chia sẻ gần đây, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bà chọn sống một mình, an nhiên và đủ đầy, nhưng không hề khép mình khỏi gia đình. Ngược lại, con cháu vẫn thường xuyên lui tới, coi đây là nơi để quay về, để nghỉ ngơi và tìm lại sự cân bằng sau những bộn bề của cuộc sống hiện đại. Không ít người xem xong hình ảnh căn nhà đã thừa nhận, cảm giác đọng lại không phải là sự cũ kỹ, mà là một sự bình yên hiếm hoi, đủ để hiểu vì sao nơi này được gọi là chốn chữa lành.

Ngày trước chưa có khái niệm "tiền sảnh", nên vừa bước qua cửa là một hành lang dài, hai bên lần lượt mở ra các khu chức năng. Gần cửa là một chiếc tủ giày gỗ cũ, tiếp đó là khu bếp với bồn rửa và bếp nấu xây bằng gạch, phía trên treo tủ treo đã bong tróc. Những viên gạch trắng từng sáng bóng nay đã ngả màu.

Phòng lớn nhất trong nhà vừa là phòng ngủ, vừa được dùng như phòng khách. Sàn lát đá mài, trần treo đèn chùm kiểu cũ, tường có chỗ dán giấy hoa văn đã phai màu. Hai chiếc ghế đơn đặt cạnh nhau, ở giữa là bàn trà kính nhỏ, cạnh đó là ghế bập bênh sát ban công. Những ngày nắng đẹp, ánh sáng và gió trời tràn vào, bà cụ thường ngồi đây hàng giờ, bật tivi chỉ để nghe tiếng người nói, tiếng chương trình vang trong nhà.

Ban công nối liền phòng khách đặt một chiếc tủ lạnh cũ. Đối diện là kệ tivi gỗ sẫm màu, kiểu dáng quen thuộc của nhiều gia đình thời trước. Phía hành lang bếp còn treo một chiếc quạt trần cỡ lớn, mở lên là đủ xua đi cái nóng oi của những ngày hè.

Nhà vệ sinh nằm gần cửa sổ, thiết kế theo kiểu cũ: nửa dưới ốp gạch, nửa trên sơn tường. Chiếc bồn cầu đời đầu dù đã ngả màu vẫn được giữ gìn cẩn thận. Với thế hệ trước, có nhà vệ sinh khép kín đã là điều rất đáng tự hào.

Một điểm khiến nhiều người bất ngờ là ban công của căn nhà có tầm nhìn rất thoáng, hướng ra sông. Không bị che chắn bởi các tòa nhà cao tầng, không gian luôn ngập ánh sáng. Bà cụ còn lắp thêm khung phơi đồ dạng gập, dùng xong có thể xếp gọn, vừa tiện sinh hoạt, vừa không ảnh hưởng tầm nhìn.

Phòng ngủ chính giữ nguyên gần như toàn bộ nội thất cũ. Sàn đá mài có họa tiết ở chính giữa, giường kê sát tường, phía đối diện là tủ quần áo, bên cạnh giường là chiếc tủ đầu giường đã sờn. Góc phòng còn đặt một chiếc máy khâu –- vật dụng quen thuộc của thế hệ trước, khi quần áo rách là tự vá, tự sửa, dùng đến khi thật sự không thể dùng nữa mới thôi.

Dù đồ đạc đã cũ, màu sắc trầm nhưng căn phòng không hề tạo cảm giác nặng nề. Mọi thứ đều được xếp ngay ngắn, gọn gàng, toát lên sự chỉn chu và nếp sống ngăn nắp – thứ mà thời gian không thể làm phai mờ.

Không cần trang trí cầu kỳ, không cần sửa sang hiện đại, căn nhà cũ này vẫn khiến người ta bồi hồi khi nhìn vào. Giữa những bức tường cũ, ánh nắng đổ qua khung cửa, mùi thời gian và hơi ấm sinh hoạt đan xen, tạo nên một liều thuốc đủ để chữa lành.

