7 sự thật về lò vi sóng, tôi khóc ròng vì biết muộn

Trước đây, trong mắt nhiều người, lò vi sóng chỉ có đúng một nhiệm vụ: hâm nóng thức ăn thừa. Thế nhưng khi xem cách nhiều gia đình tận dụng chiếc lò nhỏ bé này, không ít người mới ngỡ ra rằng mình đã “dùng sai” suốt bao năm. Hóa ra, lò vi sóng không chỉ để hâm nóng, mà còn có thể nấu, làm chín, chế biến và hỗ trợ rất nhiều công đoạn trong bếp, vừa nhanh vừa gọn. Khi lò vi sóng được dùng đúng cách, nó có thể trở thành thiết bị bận rộn nhất trong căn bếp, đặc biệt với những người không có nhiều thời gian đứng bếp.

1. Lò vi sóng có thể dùng để thắng mỡ, làm mỡ heo

Nhiều người vẫn nghĩ thắng mỡ bắt buộc phải đun trên bếp, nhưng thực tế lò vi sóng làm việc này khá hiệu quả. Chỉ cần cắt mỡ heo thành miếng nhỏ, cho vào bát sứ hoặc bát thủy tinh chịu nhiệt, thêm một chút nước và đậy nắp, mỡ sẽ chảy ra từ từ dưới nhiệt vi sóng. Cách làm này giúp kiểm soát tốt hơn, hạn chế khói và mùi, đồng thời không lo cháy đáy nồi như khi đun trực tiếp.

2. Làm phồng bánh, snack khô mà không cần dầu

Những loại bánh như bánh phồng tôm, bánh gạo khô hay snack chưa chiên có thể làm chín trực tiếp trong lò vi sóng. Khi gặp nhiệt, chúng sẽ phồng lên rất nhanh mà không cần dầu mỡ. Ưu điểm của cách này là gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với những ai ngại chiên rán nhưng vẫn muốn ăn đồ giòn.

3. Ngâm mềm thực phẩm khô chỉ trong vài phút

Những nguyên liệu như mộc nhĩ, nấm khô - trước khi chế biến thường cần ngâm nước khá lâu. Tuy nhiên, nếu cho vào bát nước và làm nóng bằng lò vi sóng trong vài phút, thực phẩm sẽ nở nhanh hơn rất nhiều. Cách này đặc biệt tiện khi cần nấu gấp mà không kịp chuẩn bị từ trước.

4. Hỗ trợ bóc vỏ tỏi nhanh, đỡ cay tay

Chỉ cần cho tỏi đã tách tép vào bát nhỏ, quay lò vi sóng trong khoảng 15–20 giây, lớp vỏ bên ngoài sẽ bong ra dễ dàng. Nhờ đó, việc bóc tỏi nhanh hơn, đỡ cay mắt và không làm đau tay. Đây là mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích với những ai thường xuyên nấu ăn.

5. Làm nóng bánh và đồ ăn đông lạnh tiện lợi

Lò vi sóng không chỉ hâm nóng mà còn có thể làm chín nhiều loại bánh đông lạnh như bánh mì, bánh rán, bánh tráng nướng sẵn. Nếu điều chỉnh thời gian hợp lý và lật mặt, món ăn vẫn giữ được độ mềm, không bị khô cứng. Với người bận rộn, đây là giải pháp nhanh gọn cho những bữa ăn đơn giản.

6. Rang hạt, làm đồ ăn vặt tại nhà

Không cần chảo, không cần bếp gas, lò vi sóng hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc rang các loại hạt quen thuộc như lạc, hạt bí, hạt điều hay hạnh nhân. Chỉ cần trộn hạt với một lượng nhỏ dầu ăn để tạo độ bóng và giúp dẫn nhiệt tốt hơn, sau đó cho vào lò vi sóng quay từng đợt ngắn.

Điểm quan trọng khi rang hạt bằng lò vi sóng là không nên quay liên tục một lần quá lâu. Thay vào đó, nên chia thành nhiều lần quay ngắn, mỗi lần khoảng 1–2 phút, lấy ra đảo đều rồi tiếp tục. Cách làm này giúp hạt chín đều từ trong ra ngoài, hạn chế tình trạng bên ngoài cháy khét nhưng bên trong vẫn sống.

So với rang bằng chảo, phương pháp này giúp người nội trợ không phải đứng canh bếp, hạn chế mùi dầu mỡ ám trong nhà, đồng thời giảm nguy cơ bắn dầu gây bỏng. Sau khi quay xong, để hạt nguội hẳn, chúng sẽ trở nên giòn và thơm hơn. Tùy khẩu vị, có thể rắc thêm muối hoặc gia vị để tạo thành món ăn vặt đơn giản, tiện lợi ngay tại nhà.

7. Làm chín khoai, bắp nhanh gọn

Khoai lang, khoai tây hay bắp đều có thể làm chín nhanh bằng lò vi sóng, đặc biệt phù hợp với những lúc cần chuẩn bị bữa ăn gấp. Chỉ cần rửa sạch thực phẩm, để nguyên vỏ hoặc bọc nhẹ bằng giấy thấm, rồi cho vào lò vi sóng quay ở mức công suất cao trong vài phút là đã có thể sử dụng.

Để khoai và bắp không bị khô, nên đặt thêm một bát nước nhỏ trong lò khi quay. Hơi nước tạo ra giúp thực phẩm chín đều hơn, giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên. So với luộc hoặc hấp bằng bếp, cách này tiết kiệm thời gian, không cần trông bếp và cũng hạn chế việc rửa nhiều nồi niêu. Đây là lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng nhanh gọn hoặc những bữa ăn nhẹ trong ngày.