Nữ chính phim ngôn tình 42 tuổi vẫn xinh như búp bê, mặc đẹp đến nỗi gái trẻ phải cắp sách vở "học lỏm"

Trần Nghiên Hy là một trong những mỹ nhân Cbiz đang được chú ý nhất hiện nay khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Ngắm Bắn Hồ Điệp. Nội dung phim cuốn hút cùng "phản ứng hoá học" bùng nổ của cặp đôi chị em lệch nhau 19 tuổi - Trần Nghiên Hy sinh năm 1983 và Châu Kha Vũ sinh năm 2002 đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn, khiến khán giả bàn luận sôi nổi ngay từ những tập đầu tiên.

Trong Ngắm Bắn Hồ Điệp, tạo hình "chị đẹp" hack tuổi cùng loạt trang phục Trần Nghiên Hy diện đã nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Dù đã bước sang tuổi 42, lại không sở hữu vóc dáng mảnh mai chuẩn người mẫu, mỹ nhân 1983 vẫn ghi điểm nhờ cách phối đồ khéo léo thanh lịch và dễ ứng dụng. Nhiều chị em khi học theo cách mix đồ của Trần Nghiên Hy đều nhận xét rằng trang phục vừa tôn dáng, vừa tạo cảm giác thoải mái, mặc đi làm hay đi chơi đều phù hợp.

Trần Nghiên Hy diện set trắng với áo sơ mi và quần short, mix thêm áo blazer hồng bên ngoài. Cách phối này thanh lịch, trẻ trung lại vô cùng sành điệu

Vẫn với quần short trắng cạp cao, trong một outfit khác, Trần Nghiên Hy chọn phối cùng áo cổ V màu tím pastel. Không quá cầu kỳ nhưng trang phục vừa hợp diện nhiều hoàn cảnh, lại không hề kén dáng người

Gợi ý mua sắm: Áo, quần short

Style công sở của Trần Nghiên Hy quả thực đúng gu nhiều chị em. Điển hình là set blazer ngắn tay mix ucnfg chân váy trắng, bên trong được Trần Nghiên Hy phối với áo kẻ để có điểm nhấn nổi bật. Outift điệu sang này diện đi chơi, đi làm đều rất "oke"

Gợi ý mua sắm: Blazer trắng, chân váy

Tông hồng nhạt dễ phối đồ lại nịnh da nên thường xuyên được Trần Nghiên Hy ưu ái. Cô diện sơ mi đơn giản nhưng cách điệu bằng cách thắt nơ xinh xắn, phối cùng chân váy jeans là hoàn thiện outfit thanh lịch. Diện lên như được trẻ ra ít nhất 5 tuổi xuân

Diện áo polo không tay, Trần Nghiên Hy chọn mix bên trong với áo thun trắng và quần skinny jeans. Cách phối màu trong style ăn vận của cô không cầu kỳ, nhưng rất hài hòa và tinh tế. Bằng chứng là các chị em khi phối theo cách mix match này đều gật gù khen vừa dễ mặc vừa tôn dáng

Diện áo blouse trễ vai gợi cảm, Trần Nghiên Hy khéo léo sơ vin cùng chân váy bút chì màu đen. Cách phối này giúp tổng thể outfit trông thanh lịch, chỉn chu mà vẫn giữ được nét nữ tính, duyên dáng, không tạo cảm giác phô trương quá đà

Diện gile đen kết hợp cùng chân váy, Trần Nghiên Hy vẫn ghi điểm với set đồ tối giản nhưng tinh tế. Chi tiết cổ áo bẻ màu trắng tạo điểm nhấn vừa đủ, giúp tổng thể trang phục trông sáng sủa, thanh lịch hơn và tránh cảm giác đơn điệu.