3 yếu tố - 5 hành động thu hút rết vào nhà: Rất nhiều người Việt mắc

Rết nhỏ bé, có rất nhiều chân và rất thích chui vào nhà. Nếu bạn đang phải đối phó với những loài gây hại này, bạn nên biết điều gì thu hút chúng trước khi chúng xâm nhập vào ngôi nhà của bạn.

Nhờ tập tính hoạt động về đêm, con người thường không gặp rết trừ khi họ ở bên ngoài, lật những tảng đá lớn hoặc đống phế liệu. Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta lại bắt gặp một trong những sinh vật này đang di chuyển dọc theo bức tường trong nhà giữa đêm.

Việc hiểu tại sao rết lại xâm nhập vào nhà bạn ngay từ đầu là rất hữu ích. Nếu chúng muốn vào nhà bạn, trước hết chúng phải có mặt trên khu đất của bạn, và rết có xu hướng xuất hiện trong sân nhiều hơn nếu khu vực đó bừa bộn. Chúng rất nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy chúng tìm đến những nơi tối và ẩm để trú ngụ, theo công ty kiểm soát dịch hại Mỹ Schendel Pest Services.

Một khi chúng đã ở gần nhà bạn như vậy, việc chúng chui vào bên trong chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng có thể xâm nhập vào nhà vào những ngày đặc biệt nóng hoặc khô.

3 yếu tố thu hút rết vào nhà

Dưới đây là ba yếu tố chính thu hút rết đến ngôi nhà của bạn:

1. Độ ẩm

Rết là loài gây hại ưa ẩm. Chúng không sống được lâu trong điều kiện khô hạn. Nếu nhà bạn có những khu vực ẩm ướt xung quanh, số lượng rết sẽ cao hơn. Độ ẩm có thể xuất hiện theo nhiều cách, ví dụ vòi nước bị rò rỉ, máng xối bị hỏng, trời mưa nhiều khiến đất xung quanh nhà bị ẩm…

2. Thức ăn

Khi rết xuất hiện trong sân nhà bạn, thường là vì chúng đang tìm kiếm thức ăn. Nếu chúng tìm thấy thức ăn gần các bức tường bên ngoài, chúng có thể vô tình chui vào nhà. Rết thích các sinh vật thân mềm như nhện, giun, côn trùng và các loài chân khớp. Dưới đây là một số điều kiện làm gia tăng số lượng các sinh vật này trong sân:

Các vấn đề về độ ẩm đã liệt kê ở trên. Cây cảnh và các loại thảm thực vật khác. Nhiều loài côn trùng ăn thực vật, và rết ăn những loài côn trùng này. Đá và các vật cứng khác được sử dụng trong thiết kế cảnh quan. Bạn đã bao giờ lật một hòn đá lên và thấy nhiều loại côn trùng bên dưới chưa? Hầu hết những con côn trùng đó đều là thức ăn của rết. Rác thải dễ tiếp cận trong thùng rác ngoài trời. Khi bạn để rác hở trong sân, không chỉ ruồi bị thu hút mà cả nhện cũng vậy. Và khi có nhiều ruồi và nhện hơn, bạn sẽ có nhiều rết hơn. Nhiều loài côn trùng bị thu hút bởi ánh sáng. Khi bạn để rèm cửa mở vào ban đêm, ánh sáng tràn ra ngoài sẽ làm tăng số lượng côn trùng trong sân. Tốt nhất là nên đóng rèm và tắt đèn ngoài trời nếu bạn muốn có ít côn trùng hơn trong sân.

3. Nơi trú ẩn

Tất cả các loài côn trùng và động vật hoang dã đều có thể vào sân nhà bạn và tiến sát đến tường móng để tìm nơi trú ẩn. Những nơi trú ẩn này có nhiều dạng khác nhau:

Đống củi là nơi ẩn náu hoàn hảo cho nhiều loại sinh vật. Vật liệu xây dựng, dụng cụ, thiết bị và các đồ vật khác dùng cho trang trí và xây dựng nhà cửa có thể trở thành nơi trú ẩn nếu bị để ngoài sân. Đồ chơi trẻ em để ngoài trời có thể trở thành nơi ở tạm thời cho nhiều loài gây hại. Bất kỳ vật gì nằm trên bãi cỏ và ngăn ánh nắng chiếu xuống đều có thể là nơi trú ẩn cho sinh vật gây hại, kể cả những vật tạm thời như đống lá và rác lá. Tốt nhất là nên gom và dọn sạch lá. Cỏ dại, cỏ cao và sự phát triển rậm rạp khác là “sân chơi” của các loài gây hại. Nếu bạn muốn “trải thảm” chào đón côn trùng – và những con rết thích ăn chúng – thì đây là cách tốt nhất. Hãy giữ mọi thứ gọn gàng để giảm số lượng sinh vật gây hại.

Khi bạn giảm số lượng rết trong sân, đặc biệt là gần tường móng, bạn sẽ giảm khả năng chúng xâm nhập vào nhà. Để bảo vệ tốt hơn, hãy kiểm tra kỹ bên ngoài ngôi nhà và bịt kín mọi điểm xâm nhập tiềm ẩn mà bạn thấy. Đừng quên kiểm tra lưới cửa sổ và cửa ra vào. Và hãy nhớ rằng, chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ để rết chui vào.

5 hành động thu hút rết vào nhà

Khi được hỏi loài côn trùng nào là tệ nhất khi xuất hiện trong nhà, nhiều người sẽ trả lời là rết. Hàng chục cái chân của rết khiến chúng trông như một kẻ xâm lăng xa lạ từ thế giới khác, đến để chiếm lấy bất cứ ngôi nhà nào mà chúng tìm được đường vào!

Điều đáng sợ không kém vẻ ngoài ghê rợn của rết là việc chúng có nọc độc. Hãy yên tâm rằng nọc độc của chúng hiếm khi nguy hiểm với con người, nhưng ý nghĩ bị chúng đốt thì vẫn không hề dễ chịu. Thực tế là có thể ngay lúc này, bạn đang làm những việc vô tình thu hút những con rết đáng sợ này đến ngôi nhà của mình:

1. Cho phép các loài côn trùng khác tồn tại trong nhà

Rết là thợ săn và ăn các loài côn trùng khác bằng cách đuổi bắt chúng với những cái chân nhanh nhẹn. Chúng thường vào nhà để tìm thức ăn, nhưng nếu không tìm thấy côn trùng để săn, chúng sẽ rời đi. Nếu nhà bạn đã có sẵn các loài côn trùng khác (điều này thường xảy ra mà không có nhiều dấu hiệu rõ ràng), chúng sẽ trở thành nguồn thức ăn cho rết, và khi đó rết sẽ chọn ngôi nhà của bạn làm nơi cư trú.

2. Để tầng hầm hoặc tủ quần áo ẩm ướt

Rết thích những nơi ẩm, vì vậy nếu chúng tìm thấy một nơi thoải mái, ẩm và tối, chúng sẽ có xu hướng ở lại nhà bạn thay vì đi tìm môi trường sống tự nhiên.

Đặt máy hút ẩm trong tầng hầm hoặc phòng tắm có thể giúp ngăn những khu vực này trở nên ẩm và làm cho ngôi nhà của bạn kém hấp dẫn hơn đối với những kẻ xâm nhập nhiều chân.

3. Mặc kệ các khe hở

Có khả năng một số gioăng cửa trong nhà bạn đã xuống cấp hoặc xuất hiện vết nứt. Nếu bạn chưa từng đi quanh nhà để tìm và bịt kín các điểm xâm nhập có thể xảy ra, thì rất có thể rết đang bò vào nhà bạn ngay lúc này!

Điều quan trọng là nên kiểm tra vài lần mỗi năm để đảm bảo không có lỗ hở nào.

4. Có một khu vườn bừa bộn

Rết rất nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy chúng sẽ tìm nơi tối để ẩn náu vào ban ngày. Nếu sân nhà bạn bừa bộn, bạn đã cung cấp cho rết rất nhiều môi trường râm mát gần nhà để sinh sống. Một khi chúng đã có mặt trên khu đất của bạn, việc chúng vào nhà chỉ còn là vấn đề thời gian.

5. Không thực hiện kiểm soát sinh vật gây hại quanh năm

Việc xử lý kiểm soát sinh vật gây hại quanh năm là cách tốt nhất để không chỉ ngăn rết mà còn nhiều loài côn trùng khác xâm nhập vào nhà bạn.