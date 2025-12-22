Cole Haan Việt Nam nhận giải thưởng "Retail Operation Excellence"

Hôm nay, lời hứa ấy đã nở rộ thành một niềm tự hào chung khi Cole Haan Việt Nam chính thức nhận giải thưởng "Retail Operation Excellence" (Vận hành Bán lẻ Xuất sắc) từ hệ thống Cole Haan Global.

Giải thưởng Retail Operation Excellence – niềm tự hào của Cole Haan Việt Nam và lời tri ân chân thành đến Quý khách hàng suốt 10 năm đồng hành. Nguồn ảnh: Cole Haan Vietnam

Ghi dấu ấn chuẩn mực trên bản đồ thế giới

Giải thưởng "Retail Operation Excellence" là thước đo khắt khe nhất dành cho những thị trường biết cách dung hòa giữa tính kỷ luật quốc tế và tinh thần bản địa. Với đội ngũ Cole Haan Việt Nam dưới sự vận hành của TBS Retail, đây là sự vinh danh cho tinh thần "Elegant Innovation" – không chỉ thể hiện qua những đôi giày, mà còn qua cách chúng tôi chăm sóc từng điểm chạm với khách hàng.

Chúng tôi tự hào rằng, mỗi không gian trưng bày tại Hà Nội hay TP.HCM đều mang trong mình linh hồn của New York, nhưng được vận hành bằng trái tim và sự tận tâm của người Việt. Mỗi thành viên của Cole Haan Việt Nam đều là những "người kể chuyện" di sản, mang đến chất lượng dịch vụ đạt chuẩn mực cao nhất toàn cầu.

Hành trình 10 năm đồng hành cùng khách hàng Việt

Thành tựu này là lời tri ân chân thành mà Cole Haan Việt Nam muốn gửi đến Quý khách hàng – những người đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu suốt 10 năm qua. Chính sự ủng hộ ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển bền bỉ của Cole Haan tại Việt Nam.

Trong suốt chặng đường ấy, Cole Haan chinh phục người tiêu dùng Việt bằng sự giao thoa tinh tế giữa kỹ nghệ thủ công Mỹ trăm năm và công nghệ hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của những khách hàng đề cao phong cách, sự tiện nghi và chất lượng. Sự tin chọn dành cho các dòng sản phẩm biểu tượng như Grand Ambition, Grand Lux, ØriginalGrand, GrandPro, Grand.ØS,... chính là động lực để chúng tôi không ngừng nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ.

Mỗi đôi giày Cole Haan không chỉ là thời trang, mà còn là tuyên ngôn của phong cách sống hiện đại. Giải thưởng này là lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến Quý khách hàng – những người đã cùng Cole Haan kiến tạo chuẩn mực mới về sự sang trọng đương đại tại Việt Nam.

Hành trình tiếp theo: Không ngừng cải tiến để hoàn thiện

Cột mốc 10 năm cùng danh hiệu vận hành xuất sắc không phải là điểm dừng, mà là sự tái khẳng định cam kết của Cole Haan Việt Nam trên hành trình phát triển lâu dài. Với chúng tôi, di sản hơn 100 năm chính là nền tảng để không ngừng đổi mới và hoàn thiện.

Trong chặng đường phía trước, Cole Haan Việt Nam sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm mua sắm ngày càng trọn vẹn, những thiết kế sáng tạo hơn, nhằm đồng hành cùng bạn trên mỗi bước chân – vững vàng, linh hoạt và đầy tự tin.

Cảm ơn bạn đã cùng Cole Haan Việt Nam tạo nên một thập kỷ đáng tự hào. Hãy cùng chúng tôi bước sang chương tiếp theo, rực rỡ và truyền cảm hứng hơn.

Cole Haan Việt Nam: 10 Năm Gắn Kết. Reimagine Elegance.