Muốn nhà sang như Tây dịp Tết, thử ngay phi yến xanh: Người mới chơi chớ dại mua loại này kẻo "tiền mất tật mang"

Trong thế giới của những người yêu hoa, phi yến (Delphinium) luôn được ví như "nàng công chúa tóc mây" bởi vẻ đẹp bay bổng, kiêu sa và chiều cao ấn tượng. Đặc biệt vào dịp Tết, một bình phi yến cao hơn 1 mét, sừng sững giữa phòng khách không chỉ mang ý nghĩa may mắn, thanh cao mà còn khiến không gian sống bừng sáng, sang trọng hệt như những căn biệt thự trời Tây.

Thế nhưng, để chinh phục được loài hoa "chân dài" này không hề đơn giản. Sau nửa năm ròng rã mua từ hàng vườn, hàng chợ cho đến những bó nhập khẩu đắt đỏ, tôi đã đúc kết được cả một kho tàng kinh nghiệm "đau thương" nhưng cực kỳ giá trị. Nếu bạn đang ấp ủ ý định rước nàng về dinh dịp Tết này, hãy ngồi xuống đây, tôi sẽ kể bạn nghe về những cú "lừa" thị giác và cách để đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của loài hoa đỏng đảnh này.

Hành trình "đóng học phí": Tiền nào của nấy hay canh bạc may rủi?

Tôi bắt đầu "nghiện" phi yến từ những ngày đầu đông, khi nhìn thấy những bức ảnh lung linh trên mạng. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Lần đầu tiên, vì ham rẻ và muốn thử nghiệm, tôi đặt mua một bó phi yến dòng "gara" (hàng kho lạnh giá rẻ). Cảm nhận đầu tiên là... hời! Hoa màu tím khoai môn và trắng, thân mập mạp, nhiều bông, giá chỉ bằng ly trà sữa. Thế nhưng, đời không như mơ, chỉ sau một ngày, cánh hoa bắt đầu rụng lả tả như mưa xuân. Loại này thân ngắn (tầm 70cm), hợp để bàn ăn hoặc bàn trà nhỏ, nhưng khâu dọn dẹp "hậu trường" thì hơi mệt. Kết luận: Rẻ, đẹp xổi, nhưng không bền.

Không nản lòng, tôi chuyển sang ủng hộ hàng nông hộ tự trồng. Lần này giống như chơi xổ số vậy. Tôi đặt 4 màu khác nhau. Kết quả? Màu tím đậm và xanh đậm xấu đến mức "không nỡ nhìn", form hoa vẹo vọ, tôi đành phải khiếu nại. Bù lại, bó màu xanh nhạt lại là một cực phẩm: bông nở sát tận ngọn, dày dặn, cắm lên trông rất đầy đặn. Bài học rút ra: Với hàng vườn, chất lượng cực kỳ hên xui, nếu bạn là người cầu toàn muốn chưng Tết, đây là một lựa chọn mạo hiểm.

Rồi tôi quyết định "chơi lớn", mua hàng nhập từ các nhà vườn danh tiếng (dòng Bảo Dực/Bao Yi) với mác "Hạng S" (Super VIP). Giá cao gấp đôi, gấp ba. Nhưng nhận về là gì? Những cành hoa cao lêu nghêu 1m2 nhưng "gầy như que củi"! Lúc mới nhận, tôi thất vọng tràn trề vì hoa thưa thớt, cảm giác mình bị hớ nặng. Tuy nhiên, phải công bằng mà nói, dòng này có cái nét đẹp riêng gọi là "linh động", hoa nở bay bổng, cánh hoa căng và bền màu hơn hẳn. Nhưng nếu ai thích kiểu "xôi thịt", dày bông thì chắc chắn sẽ hụt hẫng. Đôi khi, cái mác S-vip chưa chắc đã phù hợp với gu thẩm mỹ của tất cả mọi người.

Góc chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc: "Nàng thơ" đỏng đảnh và bí mật 48 giờ

Sau khi đã nếm trải đủ loại hoa, tôi tìm được "chân ái" của đời mình là dòng phi yến tím (dòng Tây/Serina Purple). Màu tím này sang trọng vô cùng, nhụy trắng có vân, nhìn rất hút mắt. Nhưng đây cũng là loại khó chiều nhất.

Nhiều chị em mới mua về thường hoảng hốt: "Sao hoa héo rũ thế này? Có phải bị lừa không?". Bình tĩnh nào! phi yến, đặc biệt là dòng cành dài trên 1 mét, hút nước rất chậm và cần thời gian hồi sức. Khi mới nhận hoa, đầu bông thường gục xuống như người say rượu, đó là hiện tượng thiếu nước tạm thời.

Đây là quy trình "hồi sinh" mà tôi áp dụng thành công 100%: Đầu tiên, đừng vội tháo bao bì. Hãy cắt xéo gốc một góc 45 độ, rồi cắm ngay vào xô nước cao (mực nước phải ngập 1/3 đến 1/2 thân). Để nguyên bao bì như vậy dựa vào tường khoảng 1-2 tiếng để hoa "tỉnh ngủ". Sau đó, mới tháo bọc, tuốt bỏ hết lá ở phần gốc (phần ngâm trong nước) để tránh thối nước.

Điều quan trọng nhất: Phi yến cần nước sâu. Khác với các loại hoa thân mềm chỉ cần xíu nước, phi yến cần áp lực nước lớn để đẩy dưỡng chất lên tận ngọn. Tôi thường pha gói dưỡng hoa (dạng bột hoặc nước của các hãng uy tín) cùng với một chút nước ngọt có gas (như Sprite) hoặc xíu đường. Tỷ lệ dưỡng có thể đậm đặc hơn chút xíu để kích hoa nở, nhưng lưu ý nước dưỡng đậm thì hoa nhanh tàn và dễ đổi màu nước, nên tôi ưu tiên dùng nước sạch pha dưỡng chuẩn tỷ lệ hơn.

Một bí mật nữa mà ít người bán nói cho bạn biết: Phải mất khoảng 2 ngày để hoa hoàn toàn "xòe váy". Ngày đầu tiên, trông chúng vẫn có vẻ uể oải. Nhưng sang ngày thứ hai, khi đã uống no nước, các bông hoa sẽ căng mọng, đầu bông dựng đứng, cánh hoa duỗi thẳng kiêu hãnh. Lúc này, bạn mới thấy được giá trị của đồng tiền mình bỏ ra.

Nếu lỡ gặp tình trạng "tắc mạch" (hoa không hút được nước, vẫn héo dù đã ngâm), hãy thử biện pháp mạnh: Chần gốc qua nước sôi (khoảng 30 giây) để đẩy hết bọt khí ra ngoài, sau đó cắt bỏ phần đã chần và ngâm lại vào nước sâu. Cách này cứu cánh rất hiệu quả.

Lời khuyên cuối cùng cho chị em dịp Tết này

Thú thật, phi yến dòng cao cấp (cành dài, bông to) không dành cho những tay mơ ("newbie") thiếu kiên nhẫn. Bạn cần một chút kiến thức để "bắt bệnh" cho hoa. Nếu bạn mới tập tành cắm hoa, tôi khuyên chân thành hãy bắt đầu với dòng "chân ngắn" hoặc các dòng lai như David, chúng khỏe hơn, dễ tính hơn và giá cũng "mềm" hơn.

Còn nếu bạn đã trót mê mẩn vẻ đẹp lộng lẫy, muốn phòng khách nhà mình Tết này phải thật "art", thật khác biệt, thì đừng ngần ngại rước những cành phi yến tím hoặc xanh loang (Gradient Blue) về. Chỉ cần nhớ kỹ: Nước sâu, cắt gốc, dưỡng kỹ và kiên nhẫn chờ 2 ngày. Khoảnh khắc nhìn thấy những cánh hoa mỏng manh bung nở rực rỡ trong nắng xuân, bạn sẽ thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Đó không chỉ là chơi hoa, mà là thưởng thức nghệ thuật của sự chờ đợi và hồi sinh.