Chị em ĐỪNG mua 4 trang phục này: Diện lên dìm dáng, dễ bị chê kém sang

Mùa đông đến là lúc nhiều người háo hức sắm sửa quần áo vừa ấm áp vừa thời trang. Nhưng không phải món đồ nào trông sang chảnh trên mạng cũng thực sự đáng mua. Có những thiết kế rẻ tiền, mỏng manh hay lỗi mốt tưởng là "hot trend" lại dễ khiến bạn thất vọng: không giữ ấm, nhanh mất phom dáng hoặc khó phối đồ. Dưới đây là 4 món trang phục mùa đông bạn nên cân nhắc kỹ trước khi rút ví, để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo phong độ mặc đẹp.

1. Áo khoác lông rẻ tiền

Loại áo này thường là "bẫy" của mùa đông. Trên hình quảng cáo, lớp lông dày mịn trông sang trọng và ấm áp, nhưng thực tế khi mặc lên, áo giá rẻ nhanh chóng bộc lộ nhiều nhược điểm. Lông dễ xù, rụng ra các trang phục khác, đặc biệt sau mỗi lần giặt, trong khi chất liệu mỏng, khả năng giữ nhiệt hạn chế khiến áo mặc vào không thực sự ấm. Phom dáng cũng thường ọp ẹp, thiếu cấu trúc, không tôn vóc dáng và dễ biến dạng sau thời gian ngắn sử dụng. Với mức giá rẻ nhưng hiệu quả sử dụng hạn chế về cả giữ ấm lẫn thẩm mỹ, đây là món đồ không đáng đầu tư cho mùa đông.

2. Cardigan mỏng

Cardigan là món đồ phổ biến, nhưng loại quá mỏng lại khó sử dụng lâu dài. Sau vài lần giặt, áo dễ bị biến dạng, tay áo rộng ra, chất vải dễ xù lông, làm giảm thẩm mỹ và cảm giác sang trọng. Thay vào đó, nên chọn cardigan dày dặn, làm từ chất liệu tự nhiên như len, cashmere hoặc cotton pha. Những loại này không chỉ giữ ấm tốt mà còn có độ rủ mềm mại tự nhiên, mặc làm layer hay diện riêng đều vừa đẹp vừa tiện dụng, đồng thời bền bỉ hơn theo thời gian.

3. Áo phao thiết kế cầu kỳ

Nguyên tắc cơ bản của áo phao là giữ ấm, nhưng nhiều mẫu thêm quá nhiều chi tiết thời trang như cut-out hay phối mảng màu lớn. Những thiết kế này tuy nổi bật, nhưng có thể làm giảm khả năng giữ nhiệt. Thêm nữa, những mẫu quá phức tạp cũng dễ lỗi mốt và khó phối đồ. Vì vậy, nên chọn áo phao dáng cơ bản, H-shape hoặc short coat, chất liệu chống gió, bông đầy đủ để giữ ấm tốt. Khi mua, đừng chỉ chú ý kiểu dáng, hãy xem kỹ thông số như lượng bông, độ phồng và khả năng chống gió để đảm bảo hiệu quả sử dụng.

4. Váy len hoặc váy dệt kim lỗi mốt

Những chiếc váy len mỏng, dệt kim họa tiết rối hoặc quá nhiều chi tiết cầu kỳ có thể trông nữ tính và trendy trên hình ảnh, nhưng thực tế dễ lỗi mốt chỉ sau 1-2 mùa. Chất liệu mỏng, dễ xù và giãn phom sau vài lần mặc hoặc giặt, khiến dáng váy mất phom, nhìn kém sang. Đồng thời, váy kiểu này khó phối đồ với các lớp áo mùa đông khác, khiến tổng thể trang phục rối mắt và nặng nề.

Theo Toutiao