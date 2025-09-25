5 tật xấu trước khi ngủ gây lão hoá sớm, tăng cân, bệnh tật nhưng cực hiếm người Việt chưa từng làm trong đời!

Ai cũng biết ngủ đủ giấc là liều thuốc tự nhiên giúp cơ thể khoẻ mạnh và trẻ lâu. Nhưng ít ai ngờ rằng, những hành động nhỏ trước khi lên giường lại có thể "đầu độc" chính giấc ngủ của mình. Không chỉ làm cho bạn già đi nhanh hơn, da xấu đi thấy rõ, mà nó còn khiến cân nặng mất kiểm soát và làm tăng nguy cơ nhiều bệnh mạn tính.

Điều đáng nói là hầu hết mọi người, từ sinh viên, dân văn phòng cho đến người lớn tuổi, đều ít nhất một lần vô tình mắc phải. Và chính những thói quen tưởng như vô hại đó lại lặp đi lặp lại mỗi đêm, âm thầm phá hoại sức khỏe.

1. Uống quá nhiều nước trước khi ngủ

Người Việt vốn có thói quen "truyền miệng" rằng uống nhiều nước buổi tối sẽ giúp da mịn màng, thanh lọc cơ thể. Nhưng thực tế, uống nhiều nước ngay trước khi ngủ khiến bàng quang hoạt động quá mức, bạn phải dậy đi vệ sinh nhiều lần. Giấc ngủ bị gián đoạn, cơ thể không đủ thời gian hồi phục nên mệt mỏi, dễ tăng cân, rối loạn chuyển hoá và thậm chí cao huyết áp.

Không chỉ vậy, nước thừa còn gây tích tụ dưới da, sáng hôm sau mặt và mắt dễ bị sưng phù, lâu dần da chảy xệ, kém săn chắc. Đây chính là lý do nhiều người dù đi spa hay đắp mặt nạ vẫn thấy làn da mình ngày càng xuống cấp.

2. Ăn no trước khi đi ngủ

Ăn muộn, nhất là ăn no sát giờ ngủ, khiến dạ dày phải "vật lộn" xử lý thức ăn khi cả cơ thể đang nghỉ ngơi. Quá trình trao đổi chất chậm lại, lượng calo thừa tích tụ thành mỡ bụng và mỡ nội tạng. Nghiên cứu cho thấy những người ăn đêm thường có vòng eo to hơn, dễ bị béo phì, tiểu đường và rối loạn mỡ máu.

Không chỉ béo lên, ăn no ban đêm còn gây trào ngược dạ dày, khó ngủ, thức dậy uể oải. Về lâu dài, dạ dày làm việc quá tải dễ sinh viêm loét, làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hoá.

3. Tập thể nặng, gắng sức trước khi ngủ

Thời gian ban ngày bận rộn khiến nhiều người chọn tối muộn để tập luyện. Nhưng tập nặng sau 21 giờ lại phản tác dụng. Khi vận động mạnh, cơ thể sản xuất adrenaline làm nhịp tim tăng nhanh, não bộ hưng phấn nên rất khó ngủ. Kết quả là bạn thao thức cả đêm, sáng hôm sau mệt mỏi, giảm năng suất làm việc.

Ngủ ngay sau khi tập còn khiến cơ bắp và xương khớp không kịp phục hồi. Lâu dài dẫn đến đau nhức, chấn thương, cơ thể xuống sức và lão hoá nhanh hơn. Nếu muốn tập buổi tối, chỉ nên chọn bài giãn cơ nhẹ hoặc yoga, kèm thêm 15 phút thư giãn trước khi ngủ.

4. Không làm sạch da trước khi ngủ

Đừng nghĩ chuyện này chỉ dành cho phụ nữ. Nam giới đi làm cả ngày, tiếp xúc bụi bẩn, mồ hôi, bã nhờn mà không rửa mặt trước khi ngủ thì cũng chẳng kém gì việc để nguyên lớp trang điểm. Da bí tắc, lỗ chân lông to, mụn bùng phát, vi khuẩn sinh sôi khiến da sần sùi, nhanh lão hoá.

Riêng với phụ nữ, không tẩy trang hoặc tẩy trang qua loa còn nguy hiểm hơn. Lớp phấn son và bụi bẩn ban ngày phá huỷ collagen, ngăn cản quá trình tái tạo da khi ngủ. Hậu quả là da sạm, khô, nhiều nếp nhăn, lỗ chân lông to hơn. Ngoài ra, các mảng mỹ phẩm tồn dư trên da có thể gây viêm da, dị ứng, thậm chí làm suy giảm chất lượng giấc ngủ do cảm giác bí bách, ngứa ngáy.

5. Tắt đèn nằm xem điện thoại hoặc máy tính

Thói quen tưởng như "xả stress" này thực ra cực độc với não bộ. Ánh sáng xanh từ màn hình ức chế melatonin, hormone điều khiển giấc ngủ, khiến bạn khó ngủ, ngủ chập chờn và hay tỉnh giữa đêm. Giấc ngủ kém chất lượng không chỉ làm bạn già nhanh, mắt thâm quầng, mà còn rối loạn nội tiết, dễ tăng cân, tăng nguy cơ trầm cảm, tiểu đường và tim mạch.

Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng, ánh sáng xanh vào ban đêm làm tăng stress oxy hoá, thúc đẩy lão hoá tế bào nhanh hơn. Đương nhiên, bật đèn khi dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ cũng haị chẳng kém. Vậy nên, tốt nhất hãy "cai" chúng ít nhất 30 phút trước khi ngủ, để cơ thể có một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Nguồn và ảnh: Sohu, ETtoday