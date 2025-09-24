6 loại rau mùa thu ít dinh dưỡng lại dễ hại sức khỏe, ngay cả người bán cũng tránh xa

Tiết trời đã sang thu, không khí bắt đầu se lạnh, hanh khô hơn. Đây cũng là lúc mà thói quen ăn uống của chúng ta cần điều chỉnh để phù hợp với mùa. Dân gian có câu “không ăn trái mùa”, ý muốn nhắc rằng mỗi loại thực phẩm có thời điểm ngon và bổ riêng, ăn sai mùa chẳng những kém ngon mà đôi khi còn gây hại sức khỏe.

Trong khi nhiều loại rau củ đúng mùa tươi ngon, bổ dưỡng, thì cũng có những loại rau vào mùa thu lại mất chất, thậm chí tiềm ẩn rủi ro cho cơ thể. Dưới đây là 6 loại rau mà các chuyên gia khuyên nên hạn chế mua vào mùa thu, vì không chỉ “ăn chẳng bổ béo gì” mà còn có thể gây hại, ngay cả người bán rau cũng ít khi động đến.

1. Mướp

Mướp mùa hè ăn ngọt mát, mềm, là món khoái khẩu trong nhiều bữa canh. Nhưng sang thu, mướp thường bị “già hóa”, ruột xơ nhiều, vị nhạt và khó ăn. Đặc biệt, những quả mướp già nhiều xơ còn có thể gây khó tiêu, thậm chí làm rối loạn tiêu hóa. Nếu không may chọn phải quả quá già, nguy cơ đau bụng, tiêu chảy là rất cao. Vì vậy, nếu muốn ăn mướp vào mùa này thì phải chọn loại còn non, tươi.

2. Cà chua ép chín

Vào thu, nhiều cà chua trên thị trường không phải chín tự nhiên mà là “cà chua dấm”, tức là được ép chín bằng hóa chất hoặc khí ethylene. Nhìn ngoài đỏ mọng, nhưng khi cắt ra bên trong vẫn xanh, ăn có vị chua gắt, ít ngọt, giá trị dinh dưỡng giảm rõ rệt.

Nguy hiểm hơn, việc dùng chất thúc chín không kiểm soát có thể để lại dư lượng hóa học, gây hại sức khỏe nếu ăn nhiều. Nếu muốn dùng cà chua mùa này, nên tìm loại chín cây tự nhiên, còn không thì hãy tạm thay thế bằng những loại rau củ khác đúng mùa.

3. Ngồng tỏi (hoa tỏi)

Ngồng tỏi vốn là món đặc sản mùa xuân, giòn, thơm, nhiều vitamin. Nhưng đến thu, phần lớn ngồng tỏi bán ngoài chợ lại là hàng đã qua trữ lạnh lâu ngày. Dù nhìn còn tươi nhưng dinh dưỡng đã mất đi đáng kể, hương vị cũng kém xa hàng mới hái. Ăn vào thấy dai, xơ, thậm chí hơi hăng. Trong khi mùa này rau tươi đủ loại, chẳng có lý do gì phải mua ngồng tỏi đã “hết mùa”.

4. Dưa chuột

Dưa chuột vốn là “rau giải nhiệt” mùa hè. Sang thu, hầu hết dưa chuột trên thị trường đều là loại trồng trong nhà kính hoặc đã để kho lạnh. Do đó, quả thường ít nước, nhạt vị, thậm chí có mùi lạ nếu bảo quản không đúng cách. Trời thu hanh khô, nhiều người nghĩ ăn dưa chuột sẽ mát, nhưng thực tế lại không giải khát, đôi khi còn khiến cơ thể cảm giác khô hơn.

5. Hẹ trồng ngoài đồng

Hẹ có thể trồng cả xuân lẫn thu, nhưng hẹ ngoài đồng mùa thu thường kém chất lượng. Do thời tiết lạnh hơn, cây phát triển chậm, lá cứng và xơ nhiều, ăn không mềm ngọt như hẹ xuân. Vị của hẹ thu cũng nồng hăng, dễ gây kích ứng dạ dày. Nếu muốn ăn hẹ, nên chọn loại trồng trong nhà kính, còn tốt nhất là đợi đến mùa xuân.

6. Cà tím bị sương phủ

Cà tím là loại rau ưa nóng, sang thu dễ bị sương làm hỏng. Những quả cà bị sương phủ ngoài nhìn mềm nhũn, bên trong thâm đen, khi ăn có vị đắng. Đáng lo hơn, cà bị sương có thể sản sinh độc tố tự nhiên gây hại cho đường ruột. Nếu ăn phải, nguy cơ đau bụng, nôn mửa, rối loạn tiêu hóa là rất cao. Khi mua cà tím vào mùa thu, cần quan sát kỹ, tuyệt đối tránh loại có vỏ nhăn, mềm hoặc bị thâm.

Ăn rau đúng mùa mới tốt cho sức khỏe

Tất nhiên, không phải những loại rau trên tuyệt đối không được ăn vào mùa thu, nhưng lời khuyên là nên hạn chế, lựa chọn kỹ càng và ưu tiên rau củ đúng mùa để vừa ngon vừa bổ.

Mùa thu vốn là “thiên đường rau củ” với hàng loạt thực phẩm đúng vụ như bí đỏ, cải bắp, củ cải, khoai sọ, su hào... Đây đều là những loại rau giàu vitamin, dễ chế biến và đặc biệt phù hợp với thời tiết hanh khô. Ăn nhiều rau củ theo mùa không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất, mà còn có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phổi, bảo vệ cơ thể trước những thay đổi thất thường của khí hậu.

Vậy nên, thay vì cố gắng mua cho đủ mọi loại rau, hãy chọn ăn thông minh, ăn đúng mùa, đúng vụ. Đó mới là bí quyết để giữ sức khỏe và giúp bữa cơm gia đình vừa ngon miệng, vừa an toàn.

Nguồn và ảnh: Sohu