Nếu thường xuyên ăn thịt lợn, nhất định phải chú ý 3 điểm này!

Thịt lợn là loại thực phẩm quen thuộc nhất trong bữa ăn của người Việt, không chỉ dễ chế biến mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Trong 100g thịt lợn nạc có khoảng 20-22g protein chất lượng cao, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, rất cần thiết cho trẻ em đang lớn, người tập luyện thể thao và người sau ốm.

Ngoài protein, thịt lợn còn giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 (thiamin) - loại vitamin hiếm gặp ở các loại thịt khác, có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và tốt cho hệ thần kinh. Bên cạnh đó, thịt lợn cung cấp sắt, kẽm, phốt pho giúp tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa thiếu máu và hỗ trợ phát triển xương.

Chất béo trong thịt lợn, nếu chọn phần nạc và ăn vừa phải, sẽ cung cấp năng lượng cần thiết và giúp hấp thu vitamin tan trong dầu.

Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo người thường xuyên ăn thịt lợn, cần lưu ý 3 điểm quan trọng dưới đây.

Thứ nhất, chú ý nguồn gốc và chất lượng. Trên thị trường, thịt lợn không phải loại nào cũng đảm bảo vệ sinh. Mỗi năm vẫn có nhiều lô thịt không đạt chuẩn lọt ra chợ. Vì thế, người tiêu dùng nên mua ở siêu thị, chợ lớn uy tín hoặc quán ăn được kiểm định, tuyệt đối tránh ham rẻ mua ở hàng rong trôi nổi.

Thứ hai, cảnh giác với thịt “tẩm phụ gia”. Nhiều cơ sở nhỏ lẻ lạm dụng hàn the, bột hóa chất hoặc nitrit để giúp miếng thịt đỏ tươi và thơm lâu. Đây đều là chất có hại, dùng lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu thấy miếng thịt có màu đỏ tươi bất thường, kể cả bên trong khi cắt ra, thì nên lập tức từ chối, dù có cho không cũng không nên ăn.

Thứ ba, cách chế biến cũng rất quan trọng. Khi chế biến thịt lợn, có một số cách nấu nướng tuy ngon miệng nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, nên hạn chế dùng:

- Chiên rán ngập dầu: Nhiệt độ cao làm mỡ và dầu bị oxy hóa, sinh ra chất gây hại như aldehyde, dễ làm tăng cholesterol xấu, gây béo phì, tim mạch.

- Nướng trực tiếp trên than: Thịt lợn khi nướng cháy xém sinh ra hợp chất HCAs và PAHs - được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có khả năng gây ung thư.

- Xào, rang ở lửa lớn với nhiều dầu mỡ: Dầu nóng dễ sinh ra chất độc, đồng thời khiến món ăn chứa nhiều calo “ẩn” không tốt cho người có nguy cơ thừa cân, mỡ máu cao.

- Kho quá mặn hoặc rim nhiều đường: Lượng muối và đường cao sẽ tăng gánh nặng cho thận, dễ gây cao huyết áp, tiểu đường nếu ăn thường xuyên.

- Ăn sống hoặc tái (tiết canh, nem chua, thịt tái): Tiềm ẩn ký sinh trùng, vi khuẩn như giun sán, liên cầu khuẩn lợn, rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Có thể thấy, thịt lợn là món ăn khoái khẩu của nhiều người, song nếu ăn sai cách hoặc chọn mua thiếu cẩn trọng, rất dễ “rước bệnh vào người”. Người tiêu dùng cần tỉnh táo, biết kiểm soát lượng ăn và chọn đúng nguồn gốc để vừa thưởng thức món ngon, vừa bảo vệ sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ