42 học sinh, giáo viên ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi khuẩn Salmonella, E.coli

Chiều 24-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên tổ chức họp thông báo kết luận vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại Trường Tiểu học An Mỹ, xã Phụ Dực, vào ngày 3-9.

42 học sinh và một giáo viên Trường Tiểu học An Mỹ lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Phụ Dực cấp cứu

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, sau bữa ăn bán trú vào trưa 3-9, 41 học sinh và một giáo viên Trường Tiểu học An Mỹ lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Phụ Dực cấp cứu trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, buồn nôn với chẩn đoán rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương chuẩn đoán, xét nghiệm, xử lý các triệu chứng, triển khai phác đồ điều trị cho các bệnh nhân...

Sau khi nhận thông tin nhiều học sinh, giáo viên Trường Tiểu học An Mỹ nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, Tổ thường trực ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương điều tra, lấy mẫu tại bệnh viện và tại trường.

Kết quả, trong 315 người ăn bữa trưa ngày 3-9 tại trường, có 41 học sinh và một giáo viên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực với triệu chứng ngộ độc. Các trường hợp mắc đều liên quan đến bữa ăn tại trường.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, món trứng cút xào nhiễm vi khuẩn Salmonella, E.coli. Các món thịt lợn băm xào, cơm tẻ, canh bí xanh hầm xương đều nhiễm E.coli mức độ cao, nguyên nhân do ô nhiễm trong quá trình bảo quản, phân chia thực phẩm, dụng cụ chế biến và môi trường.

Biên bản họp kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm; bữa ăn dẫn đến ngộ độc là bữa trưa 3-9, thức ăn gây ngộ độc là trứng cút xào nhiễm Salmonella, E.coli.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, rút kinh nghiệm và kiến nghị tăng cường quản lý bếp ăn bán trú tại trường học; đồng thời khuyến cáo phụ huynh, nhà trường và cơ sở cung cấp thực phẩm tuân thủ nghiêm quy định an toàn thực phẩm để phòng ngừa sự cố tương tự. Các đại biểu cũng nhất trí đề xuất giao chính quyền địa phương xử lý vụ việc theo thẩm quyền.