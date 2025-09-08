Cả nhà 3 người ngộ độc suýt chết khi nấu ăn

Trên mạng xã hội, không ít lần bạn bắt gặp quảng cáo về những món đồ được gọi là “thần khí nhà bếp” như vòng tụ năng, vòng chắn gió, nắp gom lửa, vòng tiết kiệm gas … Chúng thường được đặt lên bếp gas, với lời quảng cáo “tập trung ngọn lửa, giúp nấu ăn nhanh hơn, bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu”.

Thế nhưng, thứ được gọi là “thần khí” này lại ẩn chứa hiểm họa chết người. Mới đây, tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một gia đình ba người trong lúc đóng kín cửa nấu ăn đã đồng loạt xuất hiện triệu chứng khó chịu, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán: cả ba đều bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) . May mắn được đưa đi kịp thời nên tính mạng không bị đe dọa.

Sau khi kiểm tra, công ty gas xác nhận hệ thống gas nhà bà Trương hoàn toàn không rò rỉ. “Hung thủ” thực sự chính là chiếc vòng tụ năng gắn thêm trên bếp. Do không tương thích với thiết kế bếp, vòng này đã làm tắc đường dẫn khí, khiến quá trình đốt cháy không hoàn toàn, sinh ra lượng lớn khí CO - loại khí không màu, không mùi nhưng có thể giết người trong âm thầm.

Các chuyên gia cảnh báo, vòng tụ năng hoàn toàn không giúp tiết kiệm nhiên liệu . Ngược lại, nó khiến khí gas cháy không hết, hiệu suất chỉ còn khoảng 60% so với đốt cháy hoàn toàn, vừa gây lãng phí vừa tạo ra nguy cơ ngộ độc khí độc.

Người dùng không nên tự ý lắp đặt, thay đổi hay gắn thêm thiết bị ngoài thiết kế của bếp gas.

Khí CO vô cùng nguy hiểm bởi không màu, không mùi, khó nhận biết . Người hít phải có thể chỉ thấy chóng mặt, buồn nôn, sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê, thậm chí tử vong. Vì vậy, tuyệt đối không tự ý lắp đặt vòng tụ năng hay phụ kiện “thần khí” trôi nổi trên thị trường.

Nguồn và ảnh: QQ