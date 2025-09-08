Người sống thọ thường có 5 thói quen ăn uống

Một nghiên cứu kéo dài 30 năm do Đại học Harvard (Mỹ) công bố trên tạp chí Nature Medicine từng chỉ ra những người duy trì chế độ ăn uống lành mạnh trong thời gian dài có khả năng “già hóa khỏe mạnh” cao hơn 45-86%, đặc biệt là ở nữ giới. Ăn uống khoa học giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, đồng thời cải thiện trí nhớ và tâm trạng.

Các bác sĩ cũng chỉ ra, những người sống thọ thường có 5 thói quen khi ăn uống:

1. Ăn đúng giờ, đủ bữa

Ba bữa ăn đều đặn, không bỏ bữa và đúng giờ giúp đồng hồ sinh học ổn định, hỗ trợ tiêu hóa và chuyển hóa tốt hơn. Ngược lại, ăn uống thất thường khiến dạ dày, ruột dễ rối loạn, đường huyết biến động, lâu dài làm tăng nguy cơ bệnh tiêu hóa và chuyển hóa.

2. Ăn chậm, nhai kỹ

Việc nhai kỹ 20-30 lần mỗi miếng không chỉ giúp tiêu hóa dễ dàng mà còn hạn chế đầy hơi, khó tiêu. Người cao tuổi hoặc có hệ tiêu hóa kém càng cần nhai kỹ để giảm gánh nặng cho dạ dày.

3. Đa dạng thực phẩm

Không kén ăn, đảm bảo “ăn đủ sắc màu” mỗi ngày. Thiếu rau xanh có thể gây thiếu vitamin, sắt và làm suy giảm miễn dịch; thiếu canxi dễ dẫn tới loãng xương, gãy xương. Theo các chuyên gia, mỗi ngày nên ăn ít nhất 12 loại thực phẩm, mỗi tuần 25 loại, cân đối giữa ngũ cốc, thịt cá, rau củ và hoa quả.

4. Ưa chuộng đồ thanh đạm

Hạn chế muối, đường, dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn giúp giảm nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch. Thay vào đó, ưu tiên nguyên liệu tươi, nấu nướng đơn giản để giữ lại dinh dưỡng tự nhiên.

5. Giữ tâm trạng thoải mái khi ăn

Ăn trong lúc căng thẳng, tức giận khiến dạ dày co bóp chậm, dịch tiêu hóa tiết ra ít đi, làm giảm khả năng hấp thu. Trước bữa ăn, hãy hít thở sâu, buông bỏ lo âu để cơ thể tiếp nhận thức ăn tốt nhất.

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng còn gợi ý 3 mô hình ăn uống lành mạnh:

- Ăn đa dạng, chú trọng mật độ dinh dưỡng, nhiều rau củ, trái cây, cá biển, hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến và đồ ngọt.

- Ưu tiên gạo lứt, đậu, bơ, cá… giúp ổn định đường huyết, giảm nguy cơ tiểu đường tới 55%.

- Một nửa khẩu phần là rau củ, còn lại là ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hạt và dầu thực vật. Ăn ít thịt đỏ, tận dụng thực phẩm địa phương, vừa tốt cho sức khỏe vừa bảo vệ môi trường.

Các bác sĩ khuyến cáo tuổi thọ không đến từ những loại “thuốc tiên” hay “thần dược”, mà bắt đầu từ bữa cơm hàng ngày. Ăn uống điều độ, đa dạng, giữ tâm trạng lạc quan chính là bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh.

