Bị vu oan ngoại tình, vợ trẻ làm một việc cao tay, lật tẩy chiêu trò bẩn của chồng

Nỗi đau từ tờ giấy xét nghiệm

Chị Thu Thương* từng có một gia đình hạnh phúc với mối tình đầu. Ngay sau đám cưới, hai vợ chồng son lao vào công cuộc kiếm tiền để gây dựng tổ ấm vững chắc. Khi kinh tế đã ổn định, chị Thương quyết định sinh em bé. Sau những tháng ngày mong chờ, chị hạnh phúc đón một bé trai kháu khỉnh.

Những ngày đầu hôn nhân, dù kinh tế khó khăn, hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau. Chồng chị chu đáo, chăm sóc vợ con. Tuy nhiên, khi gia đình khá giả hơn, anh dần thay đổi. Anh thường xuyên vắng nhà với lý do tiếp khách, ký hợp đồng. Ngay cả lễ đầy tháng của con trai, anh cũng không có mặt.

Rồi bất ngờ, anh trở về và đòi ly hôn với lý do "đứa trẻ chị vừa sinh không phải con anh". Chồng chị Thương đưa ra kết quả xét nghiệm ADN có dòng chữ “không có quan hệ huyết thống”, khiến chị sững sờ. Từ trước đến nay, chị chỉ có mỗi mình anh, nên trong đầu thoáng lên nỗi lo sợ con bị trao nhầm.

Ảnh minh họa.

Bình tĩnh lại, chị quyết định tự mình đi xét nghiệm ADN với con trai. Chị mang mẫu tóc của chồng và con đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội.

Khi trò chuyện với bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm, chị khẳng định chắc chắn con là con ruột của chồng, nhưng kết quả mà anh ta đưa ra lại hoàn toàn trái ngược. Chị muốn làm xét nghiệm ADN để minh oan cho mình và đòi lại công bằng cho con.

Kết quả trả về xác nhận con trai và chồng Thương có quan hệ huyết thống cha – con. Tưởng rằng sự thật này sẽ dập tắt mọi lời đàm tiếu, nhưng Thương lại đối diện với sự hoài nghi từ nhiều phía. Người tin thì ít, kẻ nghi ngờ thì nhiều, trong khi người chồng vẫn kiên quyết ly hôn.

Hành trình minh oan

Không còn cách nào khác, Thương quyết định khởi kiện chồng ra tòa với cáo buộc: “Sử dụng kết quả xét nghiệm ADN giả để vu khống, bôi nhọ danh dự người khác”.

Tòa án tiến hành hòa giải nhưng bất thành, bởi cả hai bên đều nghi ngờ kết quả của nhau. Cuối cùng, tòa chỉ định giám định độc lập. Sau gần 6 tuần chờ đợi căng thẳng, kết quả khẳng định: con trai chị Thương và chồng có cùng huyết thống.

Nghe tin, Thương bật khóc. Cô đã minh oan cho bản thân và con trai. Sự thật cũng được phơi bày: người chồng đã mua chuộc một trung tâm khác để làm giả kết quả, lấy cớ ly hôn và đến với tình mới.

Bà Nguyễn Thị Nga nhận định việc dùng kết quả ADN giả để vu khống vợ không phải hiếm. Với trường hợp này, bà khuyên Thương dứt khoát: “Một người chồng đã cạn tình nghĩa như vậy thì không nên níu kéo”. Quả thật, ngay sau đó, người chồng đã tự nguyện nộp đơn ly hôn.

Theo bà Nga, mỗi người được thừa hưởng một nửa dữ liệu gen từ bố và một nửa từ mẹ. Phân tích ADN trên 23 cặp nhiễm sắc thể có thể xác định quan hệ huyết thống. Công nghệ hiện nay đảm bảo độ chính xác 99,9% trong xác định cha – con, và tuyệt đối trong trường hợp không có quan hệ huyết thống.

Ngoài ra, còn nhiều phương pháp phân tích khác:

- Autosomal STR để xác định cha – con, mẹ – con.

- Phân tích nhiễm sắc thể Y để truy dòng nội.

- Phân tích nhiễm sắc thể X để xác định quan hệ bà nội – cháu gái, chị em gái.

- Phân tích ADN ty thể để chứng minh quan hệ theo dòng mẹ.

Nhờ những tiến bộ này, khoa học đã trở thành “người gỡ oan” cho nhiều phụ nữ như Thương – những người từng bị hủy hoại danh dự chỉ bởi sự dối trá từ người chồng bội bạc.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.