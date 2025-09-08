Một Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bất ngờ rút lui khỏi chương trình vì bệnh tim

Mùa 5 của show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung Quốc đã quay trở lại từ ngày 8/8. Trong chương trình, nam ca sĩ, diễn viên Vương Lịch Hâm bất ngờ gặp sự cố sức khỏe ngay trên sân khấu và buộc phải rút lui khỏi chương trình. Hình ảnh anh ôm ngực, nhăn mặt vì khó chịu khiến nhiều khán giả lo lắng, sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Chia sẻ sau đó, Vương Lịch Hâm thừa nhận cơ thể không thể chịu nổi hai tiết mục ca hát và vũ đạo có cường độ cao cùng lúc. Anh cũng công khai kết quả kiểm tra sức khỏe chỉ số tim mạch đã lên tới 335 , trong khi mức tham chiếu bình thường chỉ từ 39- 174 . Bác sĩ khuyến cáo anh tuyệt đối phải tránh vận động quá sức nếu không muốn gặp biến chứng nghiêm trọng.

Được biết, Vương Lịch Hâm sinh ngày 19/9/1989 tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Anh từng gây chú ý từ cuộc thi “Nam thanh nữ tú” năm 2007 do đài Hồ Nam tổ chức, giành ngôi quán quân khu vực Quảng Châu và lọt vào top 7 toàn quốc, sau đó lấn sân ca hát lẫn phim ảnh.

Nam ca sĩ, diễn viên Vương Lịch Hâm

Những tín hiệu cảnh báo bệnh tim cần đặc biệt chú ý

- Đau tức ngực : cảm giác bó chặt, đè nặng hoặc lan sang vai, cánh tay, thậm chí cổ.

- Khó thở : hụt hơi khi vận động nhẹ, thậm chí lúc nghỉ ngơi.

- Mệt mỏi dai dẳng : không rõ nguyên nhân, nghỉ ngơi vẫn không hồi phục.

- Tim đập bất thường : nhanh, chậm, bỏ nhịp hoặc hồi hộp liên tục.

- Chóng mặt, ngất xỉu : thường xảy ra khi thay đổi tư thế, dễ do máu không lên não đủ.

Những dấu hiệu trên không phải lúc nào cũng đồng nghĩa mắc bệnh tim nặng, nhưng nếu xuất hiện nhiều lần, kéo dài hoặc tăng dần mức độ, người bệnh cần đi khám ngay.

Ai cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch?

- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm.

- Người có thói quen sống không lành mạnh : hút thuốc, uống nhiều rượu bia, ăn mặn, ít vận động.

- Người mắc bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao, béo phì.

- Người thường xuyên chịu áp lực, căng thẳng tinh thần kéo dài .

Bí quyết giữ trái tim khỏe mạnh

Theo khuyến cáo, mỗi người cần duy trì chế độ sống khoa học: ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ nghỉ đủ giấc, hạn chế bia rượu và thuốc lá. Quan trọng hơn, cần khám sức khỏe định kỳ , theo dõi huyết áp, đường huyết, mỡ máu để phát hiện và can thiệp sớm khi có bất thường.

Ngoài ra, việc học cách quản lý căng thẳng, cân bằng tâm lý cũng rất cần thiết. Người đang có bệnh nền phải tuân thủ phác đồ điều trị, tuyệt đối không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường.

