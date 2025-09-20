4 thực phẩm dễ gây ngộ độc nếu rửa trước khi chế biến

Thế nhưng, theo cảnh báo từ bác sĩ y học cổ truyền Hàn Quốc Kim So Hyeong, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để rửa trước khi bảo quản hoặc chế biến.

Có ít nhất 4 loại thực phẩm nếu rửa sai cách, chẳng những mất chất dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

1. Thịt gà sống

Đây là loại thực phẩm nhiều người nghĩ bắt buộc phải rửa kỹ. Nhưng thực tế, khi bạn xối thịt gà dưới vòi nước, những tia nước li ti bắn ra khắp bồn rửa, mặt bàn, thậm chí bát đĩa xung quanh. Vi khuẩn nguy hiểm như E.coli, Campylobacter, Salmonella… từ thịt gà có thể “bay” theo nước, gây ô nhiễm chéo toàn bộ gian bếp.

Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho cả gia đình. Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì rửa, hãy dùng khăn giấy khô lau sơ bề mặt, sau đó ngâm trong nước nóng trên 70 độ C ít nhất 1 phút để diệt khuẩn.

2. Các loại thịt đỏ (bò, lợn...)

Nhiều người có thói quen ngâm thịt trong nước để “ra bớt máu”. Nhưng việc này không những chẳng loại bỏ được vi khuẩn mà còn làm trôi mất nước thịt - nơi chứa nhiều dinh dưỡng và hương vị tự nhiên.

Hậu quả là thịt vừa mất ngon vừa giảm giá trị dinh dưỡng. Cách an toàn nhất là chế biến chín kỹ, bởi nhiệt độ cao mới đủ tiêu diệt vi khuẩn.

3. Trứng gà, trứng vịt

Không ít bà nội trợ mua trứng về liền rửa sạch rồi mới cho vào tủ lạnh. Đây lại là sai lầm lớn. Nước sẽ phá vỡ lớp màng bảo vệ tự nhiên bên ngoài vỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập bên trong.

Khi đó, trứng nhanh mất nước, dễ hỏng, thậm chí nhiễm khuẩn. Nếu thấy trứng bẩn, hãy dùng khăn giấy khô lau sạch, hoặc chỉ rửa ngay trước khi nấu.

4. Nấm hương

Nấm chứa nhiều chất chống oxy hóa, polyphenol và khoáng chất có lợi. Nhưng nếu rửa dưới nước, các dưỡng chất này sẽ bị trôi đi, làm giảm hẳn giá trị dinh dưỡng và hương vị.

Tốt nhất, hãy dùng khăn ẩm lau phần bẩn hoặc nấu trực tiếp. Trường hợp sản phẩm có ghi chú “nên rửa”, bạn chỉ cần ngâm nhanh rồi lắc nhẹ là đủ.

Không phải thực phẩm nào cũng “rửa sạch mới an toàn”. Ngược lại, một số loại khi rửa sai cách còn làm tăng nguy cơ ngộ độc. Vì vậy, khi vào bếp, hãy nắm rõ đặc tính từng loại thực phẩm để vừa giữ trọn dinh dưỡng vừa bảo vệ sức khỏe gia đình.

Nguồn và ảnh: Aboluowang