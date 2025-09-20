4 thói quen tưởng vô hại nhưng đang âm thầm “hủy hoại” tuyến tiền liệt

45 tuổi, ông Trương (Trung Quốc) rơi vào cảnh khốn khổ vì căn bệnh viêm tuyến tiền liệt. Ban ngày thì đi vệ sinh liên tục, ban đêm mỗi tối phải thức dậy 4-5 lần vì tiểu dắt, kèm theo đau tức vùng thắt lưng và tầng sinh môn. Tình trạng kéo dài khiến tinh thần suy sụp, tính khí thay đổi, cuộc sống đảo lộn. Ông Trương từng nghĩ bệnh này chỉ “ghé thăm” đàn ông cao tuổi, nào ngờ bản thân ở tuổi trung niên đã phải đối diện.

Các bác sĩ nhấn mạnh, viêm tuyến tiền liệt không còn là “bệnh riêng” của tuổi già. Ngày càng nhiều đàn ông trong độ tuổi 30-50 bị căn bệnh này hành hạ, và thủ phạm chính lại xuất phát từ những thói quen tưởng chừng bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

4 hành vi đang âm thầm bào mòn tuyến tiền liệt

- Thức khuya, làm việc quá sức: Thường xuyên thức đêm khiến hệ miễn dịch suy giảm, vi khuẩn dễ xâm nhập, gây viêm tuyến tiền liệt. Đây là thói quen nguy hiểm mà nhiều nam giới văn phòng hay mắc phải.

- Ngồi lâu, ít vận động: Làm việc bàn giấy 7-8 tiếng mỗi ngày khiến vùng chậu máu khó lưu thông, dễ gây sung huyết tuyến tiền liệt và hình thành viêm.

- Uống ít nước: Nhiều người đàn ông cả ngày chỉ uống vài cốc nước. Nước tiểu đặc, chứa nhiều chất độc hại, lâu ngày sẽ kích thích và gây tổn thương tuyến tiền liệt.

- Ăn cay nóng, lạm dụng rượu bia: Đồ ăn nhiều gia vị, cộng thêm thói quen nhậu nhẹt sẽ khiến mạch máu tuyến tiền liệt giãn nở, dễ sung huyết và tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Tuyến tiền liệt nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn thế nào?

Tuyến tiền liệt nằm ngay dưới bàng quang, bao quanh niệu đạo. Tuy nhỏ bằng hạt dẻ nhưng lại đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng: sản xuất tinh dịch, bảo vệ tinh trùng, kiểm soát đường tiểu. Khi tuyến tiền liệt gặp “trục trặc”, nam giới không chỉ đối diện với tình trạng tiểu khó, tiểu buốt, đau vùng chậu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản và chức năng sinh lý.

Nguy cơ “chuyện ấy” bị đe dọa

Viêm tuyến tiền liệt kéo dài khiến chất lượng tinh dịch suy giảm, tinh trùng yếu và ít đi, từ đó ảnh hưởng tới khả năng có con. Không chỉ vậy, cảm giác đau tức vùng chậu, tiểu gấp, tiểu nhiều lần còn khiến nam giới mất tự tin, giảm hẳn hứng thú tình dục, thậm chí dẫn tới rối loạn cương dương. Tình trạng căng thẳng, lo âu do bệnh kéo dài càng làm sức khỏe tình dục đi xuống nhanh hơn.

Để bảo vệ tuyến tiền liệt, nam giới cần thay đổi lối sống: ngủ sớm, hạn chế thức khuya; tăng cường vận động, tránh ngồi lâu; uống đủ nước; hạn chế ăn cay, giảm rượu bia. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu dắt, đau tức vùng hạ vị, cần đi khám sớm tại chuyên khoa nam học hoặc tiết niệu để được điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sohu