Phụ nữ trẻ lâu không chỉ nhờ may mắn, 5 thói quen “vàng” giúp níu giữ tuổi xuân

Các chuyên gia chỉ ra, một người phụ nữ nếu duy trì được từ 2 thói quen tốt trở lên trong số 5 thói quen dưới đây, đã đủ để khiến vẻ ngoài của họ luôn trẻ trung hơn bạn bè cùng trang lứa.

Ngủ đúng giờ - liều thuốc làm đẹp tự nhiên

Ngủ đủ giấc và đúng giờ được xem là “mỹ phẩm” rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất. Khoảng 23h - 3h sáng là thời điểm da bước vào giai đoạn tái tạo mạnh mẽ. Nếu thường xuyên thức khuya, làn da sẽ nhanh chóng sạm, khô, nổi mụn và lão hóa sớm. Nhiều phụ nữ duy trì thói quen đi ngủ lúc 22h30, dậy lúc 6h30, sau nhiều năm vẫn giữ được làn da hồng hào, căng mịn.

Ăn uống lành mạnh - chìa khóa cho làn da khỏe

Những người trẻ lâu thường chú trọng đến chế độ ăn. Rau xanh, hoa quả, thực phẩm giàu vitamin và protein giúp da căng bóng, đầy sức sống. Ngược lại, đồ ngọt, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ lại là “kẻ thù” của làn da, dễ gây mụn, nhờn và lão hóa. Một chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước mỗi ngày chính là nền tảng để níu giữ tuổi xuân.

Duy trì vận động - giữ dáng, giữ da

Tập thể dục không chỉ giúp vóc dáng gọn gàng mà còn tăng cường tuần hoàn máu, giúp da hồng hào và săn chắc hơn. Các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì 30 phút vận động ít nhất 3 lần mỗi tuần, lựa chọn những bộ môn phù hợp như yoga, đi bộ nhanh, bơi lội hay tập gym để cải thiện sức khỏe tổng thể.

Giữ tinh thần lạc quan - bí quyết “trẻ từ trong ra ngoài”

Một tâm hồn vui vẻ, ít lo âu sẽ giúp cơ thể tiết ra nhiều hormone có lợi, giảm bớt cortisol - chất gây lão hóa da. Phụ nữ biết mỉm cười, sống tích cực thường mang đến cho người khác cảm giác trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Chăm sóc da - lớp khiên chống lão hóa

Không ít phụ nữ duy trì vẻ đẹp nhờ chăm sóc da đúng cách: làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng đầy đủ. Bên cạnh đó, việc đắp mặt nạ, massage, hay thỉnh thoảng đến spa cũng giúp da được tái tạo, chậm hình thành nếp nhăn.

Có thể thấy, để trẻ lâu không phải chuyện may mắn, mà là thành quả của cả một quá trình tự kỷ luật. Chỉ cần duy trì được 2 trong số 5 thói quen kể trên, phụ nữ đã có thể kéo dài tuổi thanh xuân, tự tin hơn trước thời gian.

Nguồn và ảnh: QQ