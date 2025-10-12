3 món đồ phụ nữ U40 có thể học Son Ye Jin để trở nên xinh đẹp, không gồng vẫn sang

Nếu nói đến hình mẫu người phụ nữ khiến mọi cô gái U40 đều muốn copy nhẹ tủ đồ, thì Son Ye Jin "chị đẹp" của xứ Hàn chắc chắn là cái tên đứng đầu danh sách. Không cần váy áo cầu kỳ hay layout make-up phức tạp, cô vẫn toát ra thứ khí chất rất khó bắt chước: vừa nền nã, vừa sang trọng, lại pha chút dịu dàng đúng kiểu người phụ nữ hạnh phúc.

Nếu bạn đang ở ngưỡng tuổi 35-40 và muốn tìm một hướng đi giúp bản thân thanh lịch mà vẫn trẻ trung, thì 3 món đồ dưới đây chính là bí quyết nâng cấp khí chất mà Son Ye Jin luôn trung thành suốt nhiều năm qua.

Áo cardigan len mỏng

Món đầu tiên – áo cardigan len mỏng. Đây gần như là “đặc sản” trong phong cách của Son Ye Jin. Cô có thể phối cardigan theo đủ kiểu: cài hết nút như áo thun, khoác hờ lên vai hoặc buộc nhẹ quanh cổ, và luôn chọn những gam màu nhẹ như kem, xanh olive hoặc hồng phấn.

Cách cô kết hợp cardigan với quần jeans hoặc chân váy midi mang đến cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng mà vẫn sang. Cardigan giúp Son Ye Jin giữ được vẻ mềm mại, nữ tính mà không quá "bánh bèo", là lựa chọn hoàn hảo cho phụ nữ U40 những người cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn tinh tế trong từng cử chỉ.

Quần ống suông

Tiếp theo là quần ống suông, món đồ gần như không thể thiếu trong mọi outfit đời thường của bà xã Hyun Bin. Cô thường chọn kiểu quần có phom thẳng, cạp cao để tôn dáng, phối cùng áo len mỏng hoặc sơ mi pastel. Dù là ở sân bay, trên phố hay trong những shoot hình thời trang, Son Ye Jin luôn xuất hiện trong dáng vẻ vừa thanh thoát vừa tự tin.

Điều đáng học ở cô là sự tiết chế: không cần nhấn nhá quá nhiều phụ kiện, chỉ cần một đôi giày loafer, túi da nhỏ và mái tóc buông tự nhiên là tổng thể đã toát lên thần thái điềm tĩnh. Với phụ nữ sau tuổi 35, đây là lựa chọn giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể, đồng thời mang lại cảm giác điềm tĩnh, chín chắn nhưng không khô cứng.

Đầm midi

Và cuối cùng đầm midi dáng chữ A, chân ái của Son Ye Jin từ phim ra đời thật. Những chiếc đầm midi của cô luôn tuân theo công thức: màu nhạt, phom mềm, nhấn eo nhẹ. Cô không chọn đầm bó sát, mà ưu tiên kiểu thiết kế có độ rủ để khi di chuyển vẫn giữ được nét duyên dáng tự nhiên. Kết hợp cùng đôi giày slingback hoặc giày búp bê mũi nhọn, Son Ye Jin luôn khiến người ta nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, biết mình đẹp ở đâu và không cần phải cố chứng minh điều đó.

Điều làm nên sức hút của Son Ye Jin không chỉ là gương mặt đóng băng thời gian mà còn là triết lý sống toát ra qua thời trang: khi bạn hạnh phúc, phong cách tự nhiên sẽ thanh lịch. Phụ nữ bước qua tuổi 40 có thể không còn chạy theo xu hướng, nhưng hoàn toàn có thể học cô một điều đó là cách ăn mặc vì chính mình.