Phim Việt có mỹ nam 6 múi visual như tổng tài, quan trọng là mặc đẹp

Trần Ngọc Vàng hiện là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau thành công vang dội của bom tấn Tử Chiến Trên Không . Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất ổn định, thần thái mạnh mẽ trên màn ảnh, nam diễn viên còn khiến khán giả “đổ rạp” nhờ visual điển trai, đậm chất điện ảnh cùng body 6 múi săn chắc . Đặc biệt hơn, mỹ nam sinh năm 1998 còn sở hữu phong cách thời trang cực đẹp mắt ngay cả khi đi event hay những sự kiện đời thường. Sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, năng lượng trẻ trung và phong cách thời trang có gu đã giúp Trần Ngọc Vàng trở thành một trong những mỹ nam được yêu thích nhất của màn ảnh Việt hiện nay, hứa hẹn còn bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.

Visual điển trai không hề thua kém tài tử Trung - Hàn của Trần Ngọc Vàng trong các buổi cinetour Tử Chiến Trên Không.

Body săn chắc cùng chiều cao 1m79 cũng giúp Trần Ngọc Vàng "đốn tim" mọi fan girl.

Phong cách đi event thời gian gần đây của Trần Ngọc Vàng hướng đến phong cách nam tính, hiện đại xen lẫn chút cổ điển. Anh thường ưu ái những gam màu trung tính như nâu, be hay vàng champagne, vừa tôn làn da vừa tạo cảm giác sang trọng, lịch lãm. Từ áo da phối suit cho đến blazer oversized đều được nam diễn viên mix &match một cách chỉn chu, tinh tế và thời thượng. Một phần không thể thiếu giúp Trần Ngọc Vàng đậm chất "tổng tài" trong những set đồ này chính là vóc dáng cao ráo cùng body vạm vỡ, kết hợp với sơ mi trắng tạo thành combo hoàn hảo.

Hình ảnh nam tính, lịch lãm và đầy cuốn hút giúp Trần Ngọc Vàng ghi điểm mỗi lần xuất hiện.

Trần Ngọc Vàng ghi điểm với phong cách menswear tối giản nhưng trẻ trung, khá năng động. Anh diện áo thun trắng có độ ôm vừa phải, phối cùng quần ống rộng màu khaki, tạo hiệu ứng phóng khoáng mà vẫn giữ được sự chỉn chu. Điểm nhấn nằm ở chiếc túi xách da nâu và đôi giày ton-sur-ton, giúp tổng thể thêm phần tinh tế, mang hơi hướng retro pha chút cổ điển. Chiếc kính râm đen trở thành “mảnh ghép” hoàn hảo, tạo vẻ bí ẩn và thời thượng, nam tính.

Set đồ đơn giản nhưng vô cùng hút mắt của Trần Ngọc Vàng.

Vẫn tiếp tục với phong cách tối giản nhưng mang vẻ chơi chơi, cuốn hút, mỹ nam Tử Chiến Trên Không diện áo thun đen ôm sát và quần jeans suông tối màu. Chất liệu vải nhẹ cùng phom dáng vừa vặn giúp anh tôn lên thân hình săn chắc, đặc biệt là bờ vai vạm vỡ. Tông màu đen trầm khiến tổng thể trở nên nam tính, trưởng thành và có phần lạnh lùng. Outfit này thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của Trần Ngọc Vàng: không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ với cách phối hợp khéo léo giữa form và chất liệu cũng đủ tạo nên sức hút khó rời mắt.

Trần Ngọc Vàng cực bảnh dù chẳng cần diện trang phục cầu kỳ.

Ngoài ra, street style của nam diễn viên cũng gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, cá tính và đậm chất đường phố. Anh chàng ưu ái những item form rộng, tông màu tối giản mang hơi hướng hip hop. Các phụ kiện như kính râm, khăn banada hay mũ cũng thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh fit check của Trần Ngọc Vàng.