Tập yoga sau phẫu thuật thẩm mỹ: Nên tập sau bao lâu?

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ — như nâng ngực, nâng mũi, hút mỡ hay căng da — nhiều người băn khoăn không biết khi nào mới có thể quay lại tập yoga. Bởi yoga tuy nhẹ nhàng, nhưng vẫn có nhiều động tác kéo giãn, uốn cong hay cúi người có thể ảnh hưởng đến vùng vừa phẫu thuật. Nếu tập quá sớm, nguy cơ bị sưng, lệch dáng hoặc chậm lành vết thương là rất cao.

Vậy nên đợi bao lâu mới được tập lại? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Vì sao không nên tập yoga ngay sau khi phẫu thuật?

Sau khi làm đẹp, cơ thể cần thời gian hồi phục. Vết mổ, mô dưới da và mạch máu quanh vùng can thiệp vẫn còn yếu, dễ bị tổn thương nếu chịu lực hay kéo căng.

Một số tư thế yoga như chống tay, cúi gập người, úp mặt, nằm sấp… có thể tạo áp lực lên vùng phẫu thuật, khiến vết thương nứt ra, chảy máu hoặc làm lệch dáng ngực, mũi.

Ngoài ra, sau phẫu thuật, cơ thể cũng thường mệt mỏi, dễ chóng mặt. Nếu tập quá sớm, bạn có thể bị kiệt sức hoặc chấn thương ngoài ý muốn.

Bao lâu thì có thể tập lại yoga?

Thời gian quay lại với yoga còn tùy vào loại phẫu thuật và tốc độ hồi phục của mỗi người. Tuy nhiên, các bác sĩ thẩm mỹ đều có chung một khuyến cáo: hãy kiên nhẫn ít nhất vài tuần.

Sau nâng ngực: Thường nên đợi khoảng 1 đến 2 tháng trước khi tập thể dục trở lại. Giai đoạn đầu chỉ nên đi bộ nhẹ nhàng, sau đó khoảng 6 tháng kể từ khi nâng ngực mới dần chuyển sang yoga đơn giản.

Sau nâng mũi: Có thể tập nhẹ sau 4 đến 6 tuần, miễn là vết thương đã lành hẳn, không còn sưng hay đau. Nên tránh các động tác cúi mặt, nằm sấp hoặc lộn ngược người.

Sau hút mỡ, căng da, phẫu thuật khác: Cũng nên nghỉ tối thiểu 4–8 tuần, tùy vùng can thiệp. Khi bác sĩ xác nhận mô đã ổn định, bạn mới nên bắt đầu tập lại.

Những mốc thời gian trên chỉ là tham khảo. Mỗi người có cơ địa khác nhau, nên hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tập.

Khi bắt đầu lại, hãy thật nhẹ nhàng

Khi bác sĩ cho phép, bạn có thể trở lại với yoga nhưng nên bắt đầu từ những bài rất nhẹ. Ví dụ:

- Ngồi thiền, hít thở sâu, tập trung vào điều hòa nhịp thở.

- Các động tác kéo giãn đơn giản, không vặn xoắn cơ thể hoặc gập người mạnh.

- Tăng dần thời gian tập, từ 10–15 phút, sau đó mới nâng lên 30 phút khi cơ thể quen dần.

- Nếu thấy vùng phẫu thuật đau, căng tức hoặc sưng trở lại, hãy ngừng tập ngay và thông báo cho bác sĩ.

Những điều cần nhớ khi tập yoga sau phẫu thuật

- Luôn hỏi bác sĩ trước khi tập lại. Chỉ người trực tiếp theo dõi mới biết cơ thể bạn đã sẵn sàng hay chưa.

- Tránh các động tác mạnh hoặc gây áp lực lên vùng phẫu thuật.

- Lắng nghe cơ thể. Nếu mệt, đau, sưng — dừng lại và nghỉ ngơi.

- Không vội vàng. Đẹp bền lâu còn quan trọng hơn tập sớm vài tuần.

- Báo với giáo viên yoga về việc bạn vừa phẫu thuật để họ điều chỉnh tư thế phù hợp.

Tóm lại

Tập yoga sau phẫu thuật thẩm mỹ là hoàn toàn có thể, nhưng phải đúng thời điểm và đúng cách. Đa số trường hợp nên đợi ít nhất 1–2 tháng để cơ thể hồi phục hoàn toàn, rồi mới bắt đầu với những bài tập nhẹ.

Kiên nhẫn, lắng nghe cơ thể và tuân theo hướng dẫn của bác sĩ — đó là cách giúp bạn vừa giữ dáng, vừa bảo vệ kết quả làm đẹp được lâu dài.

Ảnh: Sưu tầm