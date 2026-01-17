2,5 triệu người vào nghe Đình Bắc và thủ môn hotboy Trần Trung Kiên cảnh báo tình trạng "fake" tràn lan về U23 Việt Nam

Video của Trung Kiên và Đình Bắc cảnh báo tình trạng "fake" tài khoản, hút 2,5 triệu views sau 6 tiếng

Sức hút của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026 ngày càng tăng cao, đặc biệt là sau những trận cầu cảm xúc. Rạng sáng 17/1 khi trở về từ trận thắng U23 UAE ở tứ kết, thủ môn Trần Trung Kiên bất ngờ lên một video tưởng chừng rất đời thường cùng Đình Bắc nhưng nhanh chóng thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem. Bộ đôi hotboy U23 Việt Nam cùng lên tiếng cảnh báo về tình trạng tài khoản giả mạo đang xuất hiện ngày càng nhiều trên TikTok sau thành công của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Thủ môn Trần Trung Kiên chia sẻ thẳng thắn về việc bản thân đang bị mạo danh trên mạng xã hội. Nam thủ môn cho biết thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều tài khoản TikTok giả danh anh, khiến không ít fan nhầm lẫn.

"Dạo này tui có nhiều nick giả mạo TikTok quá, mong mọi người follow đúng nick này nha. Tui chỉ xài duy nhất một nick này thôi", Trung Kiên nói ngắn gọn nhưng dứt khoát. Lời "cảnh báo" tưởng đơn giản nhưng lại khiến cộng đồng mạng chú ý mạnh, bởi các cầu thủ U23 Việt Nam đang là tâm điểm được săn đón trên mọi nền tảng.

Chưa dừng lại ở đó, video cảnh báo càng trở nên rôm rả khi Đình Bắc bất ngờ "bồi thêm" một màn quảng bá hộ đồng đội theo cách không thể duyên hơn. Tiền đạo trẻ hài hước kêu gọi người xem: "Anh em vào follow nick duy nhất của Trung Kiên nhé, Trung Kiên đẹp trai, bắt bóng hay, tình cảm, dễ thương".

Trung Kiên và Đình Bắc cảnh báo tình trạng "fake" tài khoản của các tuyển thủ U23 Việt Nam

Màn tung hứng nhẹ nhàng nhưng cực mượt giữa hai cầu thủ nhanh chóng khiến phần bình luận bùng nổ. Dân mạng vừa yêu mến trước sự gần gũi đúng chất U23 Việt Nam, vừa gật gù vì… Đình Bắc có màn PR bạn thân quá có tâm. Không ít fan còn tranh thủ "thả tim", vào follow ngay trong đêm cho khỏi nhầm nick giả. Ngoài Trung Kiên còn có Nguyễn Nhật Minh cũng đã lên video tự xác thực tài khoản TikTok chính chủ của mình.

Giữa thời điểm U23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm khổng lồ, việc các cầu thủ lên tiếng trực tiếp để cảnh báo người hâm mộ cũng được xem là động thái cần thiết. Và theo một cách rất riêng, Đình Bắc và Trần Trung Kiên không chỉ nhắc nhở fan tỉnh táo trước nick fake, mà còn mang đến một khoảnh khắc gần gũi, đúng tinh thần trẻ trung, dễ thương khiến người xem càng thêm yêu mến U23 Việt Nam.