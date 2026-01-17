Đình Bắc được AFC bình chọn xuất sắc nhất!

Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, Nguyễn Đình Bắc đã biến sân khấu tứ kết U23 châu Á thành màn trình diễn xuất sắc. Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, tiền đạo này đã được AFC vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam thắng 3-2 U23 UAE đêm 16/1.

Đình Bắc xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: VFF)

Khi Lê Viktor dính chấn thương và phải rời sân ở cuối hiệp 1, HLV Kim Sang-sik đã đặt niềm tin vào Đình Bắc. Ngay lập tức, cầu thủ này chứng minh vì sao anh là ngôi sao sáng nhất của lứa U23 hiện tại. Không cần nhiều thời gian bắt nhịp, Đình Bắc liên tục dùng tốc độ và kỹ thuật khuấy đảo hành lang cánh của UAE.

Chỉ ít phút sau khi xuất hiện, Đình Bắc đã thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục bên hành lang biên, trước khi tung đường căng ngang "dọn cỗ" để Lê Phát mở tỷ số. Chính đường kiến tạo sắc lẹm này đã giải tỏa áp lực cực lớn cho toàn đội.

Điểm nhấn lớn nhất giúp Đình Bắc nhận giải thưởng của AFC không chỉ là kiến tạo, mà chính là bàn thắng quý như vàng giúp Việt Nam tái lập thế dẫn bàn 2-1. Trong bối cảnh U23 UAE nỗ lực gỡ hòa và tạo ra áp lực tâm lý khủng khiếp, Đình Bắc vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc để động viên đồng đội cùng chiến đấu giành chiến thắng chung cuộc.

Đây là lần thứ hai tại giải đấu năm nay, Đình Bắc được AFC bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Sự ổn định và khả năng gây đột biến của tiền đạo gốc Nghệ An đang trở thành "vũ khí hạng nặng" giúp U23 Việt Nam tự tin hướng tới ngôi vô địch.