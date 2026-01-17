Đình Bắc hái "cả rổ" danh hiệu MVP: Từ SEA Games đến U23 châu Á, đẳng cấp số 2 không ai dám nhận số 1!

Thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị ở VCK U23 châu Á 2026 nhưng mỗi lần Nguyễn Đình Bắc xuất hiện đều khiến người hâm mộ phấn khích và phải nhắc tên anh mãi. Và sau trận tứ kết nghẹt thở trước U23 UAE, cái tên ấy lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi anh tiếp tục được vinh danh MVP trận đấu, nối dài bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đáng nể của mình tại các giải đấu lớn trong khu vực và châu lục.

Từ SEA Games 33 trên đất Thái Lan cho đến VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập, ở bất kỳ sân chơi nào, Đình Bắc cũng biết cách tạo dấu ấn theo cách rất riêng và những con số rất rõ ràng đã chứng minh Đình Bắc đang là cầu thủ đẳng cấp nhất của U23 Việt Nam bởi loạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Có tầm ảnh hưởng quá lớn trong lối chơi, lại thường xuyên ghi bàn và kiến tạo, tiền đạo mang áo số 7 vẫn luôn xuất hiện đúng lúc để xoay chuyển cục diện trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành lợi thế và có chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu ở U23 châu Á 2026. Pha đánh đầu ngược đẳng cấp vào lưới U23 UAE đêm 16/1 không chỉ là khoảnh khắc "mở khóa" thế trận mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho bản lĩnh của một cầu thủ lớn trong những trận cầu lớn.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Đình Bắc được xướng tên ở hạng mục MVP. Trận cuối vòng bảng, Đình Bắc cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất, giúp U23 Việt Nam hạ chủ nhà Ả Rập Xê Út để giành vé vào tứ kết.

Đình Bắc 2 lần giành MVP ở U23 châu Á cho đến hiện tại (Ảnh: VFF)

Xa hơn, trước đó, ở SEA Games 33 tại Thái Lan, anh từng có 3 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhiều lần khiến đối thủ phải "tắt điện" với lối chơi thông minh, khả năng chọn vị trí cực tốt và tinh thần thi đấu máu lửa. Đi đến đâu, danh hiệu cá nhân lại theo anh đến đó - như một thói quen khó bỏ.

Không tính trận chung kết không công bố MVP, Đình Bắc đã có 3 lần giành MVP ở SEA Games 33 (Ảnh: VFF)

Có người từng nói vui: ở U23 Việt Nam bây giờ, ai cũng giỏi, nhưng nếu Đình Bắc xếp hạng 2 thì còn số 1… chẳng ai dám nhận. Bởi lẽ, mỗi khi Đình Bắc vào sân, trật tự trên hàng công lập tức biến đổi. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn khuấy đảo hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội và mang đến thứ năng lượng khiến đối phương hoang mang thực sự.

Từ Thái Lan sang Ả Rập, từ sân chơi khu vực đến đấu trường châu Á, bộ sưu tập MVP của Đình Bắc ngày càng dày thêm, song thứ giá trị nhất mà anh mang lại vẫn là niềm tin cho người hâm mộ: rằng U23 Việt Nam luôn có một "lá bài tẩy" đủ sức định đoạt trận đấu. Và ở thời điểm hiện tại, danh xưng "ngôi sao lớn của những khoảnh khắc lớn" có lẽ đã không còn là lời khen quá.