CĐV Thái Lan khen U23 Việt Nam tới tấp ở U23 châu Á: Thắng quá thuyết phục, vô địch liền đi!

Không chỉ khiến người hâm mộ trong nước "nổi da gà", hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 còn tạo ra một hiệu ứng đặc biệt: CĐV Thái Lan rầm rộ lên tiếng cổ vũ, thậm chí công khai bày tỏ sự thán phục sau những chiến thắng đầy thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trên nhiều trang MXH của bóng đá châu Á, hàng loạt bình luận đến từ CĐV nước ngoài dành lời khen cho màn trình diễn của U23 Việt Nam xuất hiện dày đặc. Không ít CĐV Thái Lan thừa nhận họ thực sự bất ngờ khi chứng kiến cách đội bóng áo đỏ đá trên chân các đối thủ Tây Á, từ thế trận, cường độ cho tới bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. "Thắng thế này thì quá phục", "Đá kiểu này thì vô địch liền đi", hay "Việt Nam giờ mạnh thật sự rồi" là những dòng bình luận nhận được nhiều lượt tương tác.

U23 Việt Nam giành vé vào bán kết U23 châu Á khiến CĐV Thái Lan và Đông Nam Á sốt rần rần (Ảnh: AFC)

Một tài khoản đến từ Thái Lan viết: "Việt Nam đã đủ giỏi để vô địch, và bây giờ hàng ngàn người Thái đang cổ vũ cho Việt Nam. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, nhưng bây giờ nó đã xảy ra. Tôi yêu những đối thủ truyền kiếp của mình".

Bên cạnh đó, nhiều bình luận đến từ CĐV Indonesia, Lào, Iraq... cũng bàn luận sôi nổi về trận tứ kết U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE và dành lời khen cho Những chiến binh sao vàng.

Điều khiến CĐV quốc tế nể phục nhất không chỉ nằm ở tỷ số, mà là cách U23 Việt Nam giành chiến thắng. Đó là lối chơi chủ động, không sợ va chạm, không co cụm phòng ngự, sẵn sàng pressing và tổ chức tấn công bài bản. Với những người từng quen nhìn bóng đá Đông Nam Á ở thế "cửa dưới" khi ra châu lục, hình ảnh U23 Việt Nam hiện tại thực sự mang đến cảm giác rất khác.

Nhiều ý kiến còn cho rằng U23 Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ có thể lực, thể hình và tư duy chơi bóng tiệm cận trình độ châu Á, không hề thua kém các đội bóng đến từ Trung Đông hay Đông Á. Việc những nhân tố dự bị vào sân vẫn giữ được nhịp độ và tạo ra đột biến cũng là điểm khiến CĐV khu vực đánh giá rất cao chiều sâu đội hình của đội bóng áo đỏ.

Sự cổ vũ từ Thái Lan - đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Việt Nam - vì thế càng trở nên đặc biệt. Nó không đơn thuần là lời động viên, mà là sự thừa nhận cho một vị thế mới. Khi ngay cả những CĐV từng cạnh tranh gay gắt ở khu vực cũng sẵn sàng nói lời ngưỡng mộ, đó là dấu hiệu cho thấy U23 Việt Nam đã thật sự bước sang một chương khác.

Giải đấu vẫn còn phía trước, nhưng với những gì đã thể hiện, không khó hiểu khi CĐV Đông Nam Á đồng loạt gửi gắm niềm tin: "Đá thế này thì vô địch luôn đi!".

Một số bình luận từ fan quốc tế dành cho U23 Việt Nam:



