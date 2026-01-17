Bài đăng đầu tiên của Đình Bắc sau chiến thắng

U23 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn khi đánh bại đối thủ đầy duyên nợ U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở để ghi tên mình vào vòng bán kết U23 châu Á 2026 sau trận đấu rạng sáng ngày 17/1.

Trận tứ kết diễn ra với một kịch bản không tưởng. U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ở phút 39 nhờ công của Nguyễn Lê Phát sau đường kiến tạo dọn cỗ của Đình Bắc. Dù bị đối thủ gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 khép lại, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn giữ vững thế trận.

Sang hiệp 2, Nguyễn Đình Bắc một lần nữa chứng minh vai trò đầu tàu với pha đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng Tây Á đã giúp họ đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 69, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Trong thời khắc khó khăn nhất, U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thép. Phút 101, Phạm Minh Phúc chớp thời cơ vàng sau một loạt tình huống hãm thành liên tiếp, ghi bàn thắng quý như vàng ấn định thắng lợi 3-2. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ở cấp độ U23, Việt Nam giành chiến thắng trước UAE trong một trận đấu chính thức, qua đó chính thức ghi tên vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, ngôi sao sáng nhất trận đấu – Nguyễn Đình Bắc đã không giấu nổi niềm hạnh phúc. Trên trang cá nhân của mình, tiền đạo mang áo số 7 đã đăng tải khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội kèm dòng trạng thái đầy quyết tâm: "Vững vàng bước tiếp anh em ơi!".

Chia sẻ của Đình Bắc sau trận thắng (Ảnh chụp màn hình)

Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự tự tin và khát khao chinh phục đỉnh cao của thế hệ cầu thủ lứa hiện tại. Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận đấu này, Đình Bắc không chỉ là linh hồn trong lối chơi của U23 Việt Nam mà còn là biểu tượng cho tinh thần không bỏ cuộc của "Những chiến binh Sao Vàng".

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì mạch toàn thắng tại giải đấu mà còn thắp lại niềm tin mãnh liệt cho người hâm mộ về một "kỳ tích Thường Châu" thứ hai đang dần hiện hữu.