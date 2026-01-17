U23 Việt Nam thay đổi lịch sử trước UAE ở U23 châu Á: Lần đầu tiên chiến thắng sau nhiều năm "lép vế"

Trong suốt nhiều năm, bóng đá UAE luôn là một "bài toán khó" với các đội tuyển trẻ Việt Nam. Mỗi lần chạm trán, dù chơi cố gắng đến đâu, U23 Việt Nam vẫn thường rơi vào cảm giác lép vế, bất lực hoặc gục ngã ở những thời khắc quyết định. Lịch sử đối đầu dài dằng dặc ấy từng khiến người hâm mộ quen với hai chữ "giá như".

Nhưng tối nay, mọi thứ đã khác.

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 không chỉ đơn thuần là một tấm vé vào bán kết. Đó là khoảnh khắc U23 Việt Nam chính thức phá vỡ dớp đối đầu, lần đầu tiên đánh bại UAE ở một trận knock-out mang tính sống còn, sau nhiều năm chỉ biết hòa và thua.

Trước trận đấu này, U23 Việt Nam chưa từng thắng UAE ở cấp độ U23 trong các giải đấu chính thức. Những thất bại nặng nề trong quá khứ, sự chênh lệch về thể hình, thể lực và tốc độ từng là rào cản tâm lý rất lớn. UAE luôn được xem là đối thủ "trên cơ", còn Việt Nam thường bị đặt vào thế phải chống đỡ và chịu đựng.

Nhưng U23 Việt Nam của hiện tại đã không còn là đội bóng của sự sợ hãi.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik bước vào trận tứ kết với tâm thế chủ động, chơi sòng phẳng và sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Họ ghi bàn, bị gỡ, rồi lại vùng lên. Ngay cả khi UAE tận dụng rất tốt các tình huống phản công và bóng bổng để đưa trận đấu về thế giằng co, U23 Việt Nam vẫn không hề hoảng loạn.

Thứ tạo nên khác biệt lớn nhất không nằm ở chiến thuật phức tạp, mà ở bản lĩnh và sự lì lợm. Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy một U23 Việt Nam không sụp đổ khi đối thủ mạnh dần lên, không co cụm chịu trận ở những phút cuối, mà vẫn giữ được sự tỉnh táo để định đoạt số phận trận đấu.

Chiến thắng này vì thế mang ý nghĩa vượt xa tỷ số 3-2. Nó là dấu mốc cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đã bước sang một chương mới: không còn bị ám ảnh bởi lịch sử, không còn thua trước khi bóng lăn, và đủ tự tin để đối đầu với những đối thủ từng là "khắc tinh".

U23 Việt Nam đã không chỉ thắng UAE. Họ thắng chính nỗi sợ của mình, thắng quá khứ và mở ra một tương lai nơi cái tên Việt Nam không còn bị xem là cửa dưới ở sân chơi châu lục.

Lịch sử đã được viết lại - theo cách rất thuyết phục.

Ảnh: AFC, VFF