HLV Kim Sang-sik đón tin vui cực lớn: 7 cầu thủ U23 Việt Nam “thoát án phạt”, sẵn sàng bung sức ở bán kết

Bước vào trận tứ kết, U23 Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi có tới 7 cái tên đã nhận thẻ vàng từ vòng bảng, chỉ cần thêm một thẻ nữa là sẽ lỡ hẹn với bán kết. Đó là Đình Bắc, Lý Đức, Thái Sơn, Minh Phúc, Phi Hoàng, Võ Anh Quân và Công Phương - những nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Thế nhưng, trong trận đấu được xem là căng thẳng bậc nhất giải, U23 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác: chơi bản lĩnh, kỷ luật và cực kỳ tỉnh táo. Suốt 120 phút trước U23 UAE, các học trò của HLV Kim Sang-sik không rơi vào những pha vào bóng thiếu kiểm soát, không bị cuốn theo cảm xúc và quan trọng nhất là không ai trong số 7 cầu thủ phải nhận thêm thẻ vàng, ngoài đội trưởng Văn Khang trước đó chưa từng phải nhận thẻ.

HLV Kim Sang-sik có lực lượng mạnh nhất cho vòng bán kết (Ảnh: VFF)

Điều đó đồng nghĩa với việc cả 7 cầu thủ nói trên chính thức "thoát án phạt", đủ điều kiện góp mặt ở bán kết. Chưa dừng lại ở đó, theo điều lệ của giải, các đội lọt vào bán kết sẽ được xóa thẻ, giúp U23 Việt Nam bước vào vòng đấu tiếp theo với tâm lý thoải mái và lực lượng nguyên vẹn.

Đây rõ ràng là tin vui không thể đúng lúc hơn với HLV Kim Sang-sik. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày, các trụ cột phải cày ải liên tục và đối thủ ngày càng mạnh, việc giữ được đội hình đầy đủ giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm rất nhiều phương án xoay tua và điều chỉnh chiến thuật.

Sau màn vượt ải nghẹt thở trước U23 UAE, U23 Việt Nam không chỉ cho thấy bản lĩnh ở những thời khắc quyết định mà còn chứng minh sự trưởng thành về tư duy thi đấu. Bán kết đang chờ phía trước, và với lực lượng mạnh nhất trong tay, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có quyền mơ tiếp.