Thương Đình Bắc nén đau thi đấu: "Tôi không thể di chuyển bình thường"

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE, tiền đạo Đình Bắc đã có những chia sẻ đầy xúc động về tình trạng sức khỏe của mình. Cụ thể, chân sút thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cho biết anh bị dính chấn thương cơ háng phức tạp. Thậm chí, ngay trong buổi tập cuối cùng vào chiều ngày 15/1, Đình Bắc không thể xử lý ở các tình huống xử lý bóng sở trường.

"Ngay từ buổi tập hôm qua, bản thân em vẫn còn đau. Chiều hôm qua em không thể chuyền bóng bằng chân phải do bị ảnh hưởng đến cơ háng, gần như không thể di chuyển cùng anh em đồng đội. Hầu như buổi tập em chỉ có thể nhận bóng, chuyền và dứt điểm bằng chân trái.

Em bị căng cơ háng nên phải sử dụng dầu nóng, bác sĩ đã xoa rất nhiều dầu vào vùng này và băng bó rất kỹ. Với tình trạng hiện tại, em không thể di chuyển với cường độ cao liên tục vì chấn thương háng khá nguy hiểm".

Đình Bắc phải nén đau thi đấu (Ảnh: AFC)

Trước tình hình nhân sự nan giải, HLV Kim Sang Sik đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn với học trò. Nhận thấy Đình Bắc không đảm bảo thể lực để cày ải suốt 90 phút, chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định cất anh trên băng ghế dự bị, biến tiền đạo này thành một "vũ khí bí mật" cho hiệp thi đấu thứ hai.

Sự thay đổi này không chỉ giúp bảo vệ đôi chân của ngôi sao trẻ mà còn tạo ra sự đột biến cao khi đối thủ bắt đầu lộ rõ dấu hiệu hụt hơi. Đình Bắc khẳng định:

"Với chấn thương này, tôi không đảm bảo để có thể ra sân ngay từ đầu. Tôi chỉ có thể ngồi dự bị và sẵn sàng vào sân khi HLV yêu cầu".