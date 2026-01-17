Ngỡ ngàng khung cảnh Hà Nội lúc 3h sáng, cờ đỏ rợp trời hoá ra là vì U23 Việt Nam

Rạng sáng 17/1, CĐV Việt Nam "đi bão" mừng U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á

Giữa cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội lúc 3 giờ sáng, một khung cảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện sau những trận chung kết lịch sử bất ngờ hiện ra: đường phố rợp đỏ cờ sao vàng, xe cộ nối dài, tiếng hò reo vang khắp các tuyến đường lớn. Không pháo hoa, không sân khấu, không lễ hội được báo trước - tất cả chỉ có một lý do duy nhất: U23 Việt Nam lại khiến cả nước không ngủ được.

Bất chấp thời tiết lạnh giá, bất chấp đồng hồ đã sang ngày mới từ lâu, hàng nghìn CĐV vẫn ùa ra đường ngay trong đêm để ăn mừng U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE để vào bán kết U23 châu Á 2026. Từ các cây cầu, hầm chui cho đến những tuyến phố trung tâm, sắc đỏ phủ kín không gian. Người khoác cờ, người cầm trống, người vừa chạy xe vừa giơ cao lá quốc kỳ - một Hà Nội rất quen mà cũng rất đặc biệt, bởi nó xuất hiện vào thời điểm chẳng ai ngờ tới: 3h sáng.

Trận đấu của U23 Việt Nam kết thúc muộn, nhưng cảm xúc thì không thể "tắt" theo tiếng còi mãn cuộc. Chiến thắng kịch tính, lối chơi quả cảm và bản lĩnh trước đối thủ mạnh khiến người hâm mộ như được tiếp thêm năng lượng. Cái lạnh đêm đông dường như không còn tồn tại khi ngoài kia, từng đoàn người vẫn hò reo, cười nói, chia sẻ niềm vui theo cách rất Việt Nam: đi bão.

Nhiều người thừa nhận họ chỉ định xem bóng đá rồi đi ngủ, nhưng "xem xong là không ngủ nổi". Và thế là khoác vội chiếc áo ấm, cầm lá cờ quen thuộc, họ hòa vào dòng người đang ngày một đông hơn trên phố. Tất cả gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu dành cho U23 Việt Nam.

Khung cảnh Hà Nội rạng sáng 17/1 không chỉ đơn thuần là ăn mừng chiến thắng. Nó là minh chứng cho sức mạnh đặc biệt của bóng đá - thứ có thể kéo con người ra khỏi giấc ngủ, vượt qua cái lạnh, gạt bỏ mệt mỏi để cùng nhau chung một cảm xúc. Và khi nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đêm khuya, người ta chỉ có thể thốt lên: hoá ra, đây là lý do cả thành phố không ngủ - vì U23 Việt Nam.

