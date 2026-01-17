Đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 là ai?

Sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở và giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết diễn ra vào đêm 16/1, ĐT U23 Việt Nam chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026, khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc. Khi dư âm trận tứ kết còn chưa kịp lắng xuống, câu hỏi được quan tâm nhất lúc này chính là: ai sẽ là đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik?

Theo phân nhánh từ đầu giải, khi vào bán kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Hai đội bóng này sẽ đối đầu ở trận tứ kết diễn ra vào 18h30 ngày 17/1, để xác định một đội đi tiếp vào bán kết gặp U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam giành vé vào bán kết cực kì thuyết phục (Ảnh: VFF)

Trận đấu bán kết của U23 Việt Nam được ấn định diễn ra vào tối 20/1, hứa hẹn là một thử thách thực sự cho "Những chiến binh Sao Vàng". Nếu U23 Trung Quốc sở hữu lối chơi giàu thể lực, không ngại va chạm, thì U23 Uzbekistan lại nổi tiếng với nền tảng kỹ thuật tốt, tổ chức kỷ luật và từng nhiều lần gây khó dễ cho các đội bóng hàng đầu châu lục.

Dù đối thủ là ai, U23 Việt Nam bước vào bán kết với tâm thế rất khác: bản lĩnh, tự tin và đầy cảm hứng. Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ đến từ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân mà còn là minh chứng cho tinh thần tập thể, khả năng xoay chuyển cục diện và chiều sâu lực lượng khi những nhân tố vào sân từ ghế dự bị đều tạo ra ảnh hưởng rõ rệt. Điều đó giúp người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một kịch bản tích cực hơn nữa ở chặng đường phía trước.

Ở nhánh đấu còn lại, cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào chung kết cũng gay cấn không kém khi những "ông lớn" như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc đều sẵn sàng so tài. Nhưng với việc đã lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Á, U23 Việt Nam lúc này không còn là hiện tượng, mà thực sự trở thành một đối thủ khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng.

Bán kết đang ở ngay trước mắt. Và sau những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin rằng U23 Việt Nam vẫn chưa muốn dừng lại.