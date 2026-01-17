HLV U23 UAE thua tâm phục khẩu phục: U23 Việt Nam quá mạnh!

Trận tứ kết U23 châu Á diễn ra vào tối 16/1 đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi kịch tính. U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Lê Phát (phút 39) và cú đánh đầu hiểm hóc của Đình Bắc (phút 63). Tuy nhiên, U23 UAE cũng cho thấy sức mạnh khi liên tiếp gỡ hòa nhờ tận dụng ưu thế thể hình trong các tình huống không chiến.

Sự khác biệt chỉ được định đoạt ở phút thứ 101 của hiệp phụ. Từ nỗ lực dứt điểm của Nhật Minh, bóng bật ra đúng vị trí của Minh Phúc để cầu thủ này ập vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 3-2, chính thức đưa U23 Việt Nam ghi tên mình vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Marcelo Broli không giấu được vẻ buồn bã nhưng đầy sự tôn trọng dành cho đối thủ. Ông chia sẻ: "Chúng tôi muốn vào bán kết, nhưng bất thành. Tuy nhiên, tôi vẫn tự hào về trận đấu này. U23 Việt Nam thực sự là một đối thủ quá mạnh, đặc biệt là ở khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh".

HLV Marcelo Broli đánh giá U23 Việt Nam quá mạnh (Ảnh: AFC)

Chiến lược gia của UAE cho rằng đội bóng của ông đã có một kế hoạch tốt để khắc chế lối chơi của Việt Nam, nhưng những diễn biến bất ngờ ở cuối trận và hiệp phụ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Dù thất bại, ông Broli vẫn khẳng định các học trò đã có một giải đấu thành công về mặt tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết vào ngày 20/1. Đối thủ của chúng ta sẽ được xác định sau cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào việc đội tuyển sẽ một lần nữa tái hiện kỳ tích lọt vào trận chung kết như năm 2018.