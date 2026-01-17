Trọng tài trận tứ kết căng não của U23 Việt Nam - U23 UAE áp lực cỡ nào, cứ nhìn ảnh này là rõ!

Không chỉ cầu thủ và người hâm mộ mới trải qua 90 phút căng não cùng 30 phút hiệp phụ đầy kịch tính, mà ngay cả trọng tài chính điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đêm 16/1, rạng sáng 17/1 cũng có một khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng không thể không đồng cảm. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, máy quay truyền hình bắt trọn hình ảnh trọng tài Payam Heydari - vị "vua áo đen" ngửa mặt lên trời, đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ - khoảnh khắc nhanh chóng trở nên viral.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE được xem là một trong những cuộc so tài kịch tính nhất từ đầu giải. Thế trận giằng co, liên tục đảo chiều, những pha phản công tốc độ cao, bóng bổng nguy hiểm và sức ép dồn dập trong những phút cuối khiến áp lực đè nặng lên tất cả những ai có mặt trên sân. Với trọng tài Payam Heydari, đó là 90 phút thi đấu chính thức cùng 30 phút hiệp phụ đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, bởi chỉ một quyết định sai lệch cũng có thể làm bùng nổ tranh cãi.

Chính vì thế, khoảnh khắc "vua thẻ" người Iran thổi còi kết thúc trận đấu với kết quả 3-2 nghiêng về U23 Việt Nam, rồi lập tức "xả hơi" đã phản ánh rất rõ mức độ căng thẳng của trận tứ kết này. Nhiều khán giả chia sẻ rằng nhìn hình ảnh ấy, họ có cảm giác trọng tài cũng… mệt không kém gì cầu thủ. Có người còn hài hước bình luận: "Trận này không chỉ thử thách tim fan Việt, mà còn thử thách cả tim trọng tài".

Trên mạng xã hội, bức hình nhanh chóng được lan truyền với hàng loạt lời bình luận dí dỏm. Không ít fan cho rằng khoảnh khắc ấy giống hệt cảm xúc chung của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến U23 Việt Nam giữ vững tỷ số 3-2 trong những phút cuối đầy nghẹt thở. Từ cầu thủ, ban huấn luyện, cổ động viên cho đến trọng tài, tất cả đều trải qua một buổi tối "căng như dây đàn".

Dẫu vậy, phía sau khoảnh khắc viral ấy là một lời khẳng định rõ ràng: trận đấu đã được điều hành trong bối cảnh áp lực cực lớn, và tiếng còi mãn cuộc cũng là lúc khép lại một trong những màn so tài đáng nhớ nhất của U23 châu Á năm nay. Còn với người hâm mộ Việt Nam, tiếng còi ấy không chỉ mang ý nghĩa kết thúc trận đấu, mà còn mở ra niềm vui vỡ òa khi U23 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết.

Một tiếng còi, một cái thở phào - đủ để nói lên tất cả độ "nghẹt thở" của trận cầu lịch sử này.

