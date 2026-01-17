HLV Kim Sang-sik "nói lời gan ruột" sau chiến tích nghẹt thở: "Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng ở châu Á"

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026 đêm 16/1, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình của U23 Việt Nam và sự tự tin hướng tới việc tái lập kỳ tích Thường Châu năm nào. Bước vào buổi họp báo với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu nổi niềm tự hào.

"Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình trong suốt 120 phút và chúc mừng toàn đội vì đã giành quyền vào Bán kết. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân cũng như theo dõi và cổ vũ từ quê nhà", HLV Kim Sang Sik chia sẻ trong lời mở đầu cuộc họp báo sau trận.

U23 Việt NAm ăn mừng sau trận (Ảnh: AFC)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh chiến thắng trước U23 UAE là minh chứng rõ ràng cho vị thế ngày càng được khẳng định của bóng đá Việt Nam: "Trận đấu hôm nay một lần nữa cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ và thực sự tự hào về tập thể này".

Lý giải về việc U23 Việt Nam chơi lấn lướt trong hiệp phụ, HLV Kim Sang-sik tiết lộ một chi tiết quan trọng trong chỉ đạo chiến thuật: "Trước khi bước vào hiệp phụ, tôi đã dặn các cầu thủ phải đẩy cao cường độ, gây sức ép mạnh mẽ hơn. Tôi tin tưởng vào nền tảng thể lực mà chúng ta đã tích lũy. Thực tế đã chứng minh, khi đối thủ bắt đầu hụt hơi, các cầu thủ của tôi vẫn duy trì được sự tập trung và cường độ chơi bóng đáng nể".

Với chiến thắng này, HLV Kim Sang-sik tiếp tục kéo dài chuỗi trận toàn thắng ấn tượng cùng U23 Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì nói về những kỷ lục cá nhân, ông tập trung vào mục tiêu chung của đội bóng. Trước những câu hỏi về việc liệu có thể tái hiện kỳ tích Á quân Thường Châu 2018 của người tiền nhiệm Park Hang-seo, ông Kim khẳng định đầy quyết đoán:

"Chúng tôi có mặt ở vòng Bán kết hôm nay nhờ mồ hôi, công sức và tinh thần cống hiến của toàn đội. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để đón nhận thử thách mới và vượt qua những giới hạn của chính mình".