2 gia vị quen thuộc nhưng ăn quá nhiều gây mất ngủ, mắc nhiều bệnh tật

Món ăn muốn ngon, tròn vị không thể nào thiếu đi gia vị. Trong đó phổ biến nhất là vị mặn của muối và vị cay của ớt. Có những người thích món ăn nêm nếm đậm đà, dùng nhiều gia vị cùng lúc. Nhiều người lại mê ăn cay, dùng những món cay nóng để giải tỏa tâm trạng, kích thích vị giác. Nhưng nếu lạm dụng 2 gia vị này thì cái giá bạn phải trả sẽ rất đắt, nhất là đối với giấc ngủ.

1. Muối là gia vị không nên ăn quá nhiều

Không ít người sẽ phải bất ngờ khi biết ăn thừa muối lại gây khó ngủ, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Theo các nhà khoa học, mặc dù natri trong muối ăn không trực tiếp khiến bạn tỉnh táo nhưng nó có thể ảnh hưởng đến khả năng đi vào giấc ngủ của bạn.

Dùng gia vị sai cách cũng có thể ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ của bạn (Ảnh minh họa)

Đây là 4 cách mà chế độ ăn thừa muối tác động xấu tới giấc ngủ:

- Chế độ ăn nhiều muối rất dễ gây ra bệnh huyết áp cao. Bệnh này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn và ngược lại, các trạng thái rối loạn giấc ngủ lại tác động tiêu cực tới huyết áp của bạn. Bởi vì cao huyết áp thường gây ra các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khó chịu khiến người bệnh khó vào giấc, trằn trọc trong đêm và hậu quả là thiếu ngủ, mất ngủ. Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể không được nghỉ ngơi lại khiến huyết áp tăng lên chóng mặt và rồi lại mất ngủ.

- Tiêu thụ quá nhiều muối khiến cơ thể của bạn giữ lại chất lỏng. Tăng lượng chất lỏng trong cơ thể có thể góp phần làm tăng sự rối loạn giấc ngủ nên khiến bạn cảm thấy khó ngủ sâu và mệt mỏi khi tỉnh dậy vào buổi sáng.

- Ăn nhiều muối cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới chứng ngưng thở khi ngủ, hay thường gọi là ngủ ngáy. Do hấp thụ nhiều muối làm cơ thể giữ chất lỏng, khi chúng dư thừa và bị giữ lại trong cũng như xung quanh đường thở có thể cản trở ở họng, gây ra chứng ngưng thở khi ngủ. Bệnh nhân thường xuyên bị ngưng thở khi ngủ sẽ làm cho chất lượng của giấc ngủ kém dẫn đến vô cùng mệt mỏi khi tỉnh dậy.

- Bản thân việc dư thừa natri có thể gây ra những thay đổi trong các mạch thần kinh quan trọng trong não. Từ đó làm bạn khó ngủ, ngủ chập chờn, hay gặp ác mộng, tinh thần bất ổn khi tỉnh dậy.

Theo khuyến nghị từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 1 người trưởng thành không nên ăn quá 2g natri hay tương đương với khoảng 5g muối trên ngày. Hiệp hội Tim mạch Mỹ đưa ra khuyến nghị thận trọng hơn là 1,5 g natri mỗi ngày, đặc biệt đối với những người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh tim.

Khi nấu ăn, hãy chú ý kiểm soát lượng muối vì ăn quá nhiều gia vị này gây ra nhiều bệnh tật (Ảnh minh họa)

Bởi vì ngoài rối loạn giấc ngủ, ăn nhiều muối gây ra 1 loạt vấn đề sức khỏe khác. Tiêu biểu như gây bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận, bệnh xương khớp, bệnh dạ dày… Cũng theo WHO, thường xuyên dùng đồ ăn mặn dẫn tới 62% các ca đột quỵ não. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nếu giảm 1 thìa cà phê muối ăn trong các bữa ăn mỗi ngày sẽ giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Ăn thừa muối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Đặc biệt là tăng nguy cơ ung thư dạ dày do phá hủy lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày và tăng sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori. Nó cũng gây loãng xương, sỏi thận, hen suyễn… và nhiều bệnh mãn tính khác. Hay đối với những người đã mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, suy thận và suy gan, ăn nhiều muối sẽ làm bệnh tiến triển nhanh hơn rất nhiều.

2. Tác hại của ăn quá nhiều ớt

Chúng ta đều biết rằng thức ăn cay không có lợi cho dạ dày, thần kinh, huyết áp… và còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ. Vì vậy, dù thích đến mấy thì cũng nên hạn chế ăn cay, giảm gia vị ớt trong bữa ăn hàng ngày.

Đầu tiên, ăn cay quá mức sẽ gây ra những tổn thương cho dạ dày và ruột từ đó sinh ra các triệu chứng như ợ chua, buồn nôn, nóng rát dạ dày, viêm loét dạ dày… Tiếp theo, ớt có tính hút nước cao nên nếu ăn nhiều rất dễ làm thiếu nước trong người, táo bón do nóng nhiệt, áp xe hậu môn, đại tiện khó. Tình trạng này càng kéo dài không chỉ gây khó tiêu mà còn dễ gây bệnh trĩ.

Tác hại của ăn cay quá mức nữa cần chú ý đó là gây ra tác động mạnh đến cổ họng và niêm mạc đường ruột. Cứ như vậy kéo dài, độ cay vượt quá ngưỡng an toàn và gây áp lực lên thành mạch, làm tổn thương dây thần kinh và gây ra bệnh cao huyết áp. Nếu trong suốt một thời gian dài bạn duy trì thói quen ăn cay quá mức thì rất dễ bị suy giảm nhận thức, giảm trí nhớ. Vì vậy, ớt là một loại gia vị khi ăn nhiều sẽ không tốt cho não bộ.

Ăn quá nhiều ớt còn dễ gây ảnh hưởng tới vị giác, gây mụn nhọt, kích ứng da. Bởi gia vị này có tính hút ẩm cao nên nếu ăn quá mức nó sẽ khiến cho làn da trở nên sần sùi, khô ráp. Không những thế, chất cay trong các món đồ ăn cay nóng còn kích thích làm da nóng nên dễ nổi mụn hơn. Nếu ăn nhiều cùng lúc dễ làm cho da bị kích ứng ở những mức độ khác nhau.

Ăn quá nhiều ớt, đồ cay nóng không chỉ hại sức khỏe mà còn không tốt cho làn da (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, ít người biết rằng ớt còn là “kẻ thù” của giấc ngủ. Ăn nhiều ớt làm cơ thể sinh nhiệt, nóng trong người, dẫn tới khó chịu, khó đi vào giấc ngủ. Đồng thời, nó gây ra chứng ợ nóng, dễ khiến bạn bồn chồn, ngủ không sâu giấc, bức bối và dễ thức giấc giữa đêm, ngủ dậy thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi.

Tính cay nồng mạnh của ớt còn gây hưng phấn cao nên nếu bạn ăn trước giờ đi ngủ, khiến cho hệ thần kinh bị tác động. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn đồ cay trước khi ngủ sẽ dễ gặp ác mộng hơn bình thường. Ăn liên tục lâu ngày dễ sinh mất ngủ mãn tính.

Nó còn dẫn tới tình trạng loét miệng hoặc nổi mụn nhọt, nóng rát ở hậu môn cũng như các cơ quan khác.. Từ đó, khiến bạn khó ngủ, mất ngủ vì cảm giác đau đớn, khó chịu.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This Not That, MSN