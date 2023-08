Ba dấu hiệu cảnh báo ung thư gan sớm, mơ hồ cũng không nên bỏ qua

Triệu chứng ung thư biểu mô tế bào gan

Ung thư gan nguyên phát - ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) có thể được phát hiện từ những triệu chứng nhỏ nhiều người có thể bỏ qua.

Tổ chức Ung thư gan Vương quốc Anh ghi nhận ung thư biểu mô tế bào gan có thể xuất hiện các triệu chứng sớm như sau:

Buồn nôn kéo dài

Đây là triệu chứng điển hình cảnh báo sớm ung thư biểu mô tế bào gan tuyệt đối không nên bỏ qua. Ung thư gan sẽ dễ gây ảnh hưởng đến các chức năng của dạ dày và dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn.

Đồng thời, gan được ví như "nhà máy hóa chất" trong cơ thể, tham gia quá trình chuyển hóa, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Nếu chức năng gan bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến triệu chứng buồn nôn kéo dài và mức độ biểu hiện ngày càng nặng.

Chán ăn hoặc cảm giác no dù ăn rất ít

Khi các tế bào ung thư tấn công khiến gan suy yếu sẽ tại ra các enzym gây chán ăn, bụng đầy trướng, khiến miệng có vị kim loại, từ đó khiến người bệnh có cảm giác không ngon miệng, tức bụng, nôn và buồn nôn.



Cùng với đó, người bệnh sẽ có cảm giác mệt mỏi, khó chịu do do cachexin, một loại protein do tế bào ung thư tạo ra, gây xáo trộn chức năng tế bào của cơ thể nói chung.

Giảm cân không lý do



Các tế bào ung thư sẽ khiến suy giảm chức năng gan, không thể hấp thụ chất dinh dưỡng như người bình thường, từ đó dẫn đến việc người bệnh giảm cân không lý do một cách nhanh chóng. Đây chính là biểu hiện quan trọng cảnh báo ung thư gan giai đoạn đầu, cần chú ý để tầm soát và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các triệu chứng khác có thể bao gồm như đau, sưng bụng, thiếu năng lượng và đau vai phải. Ung thư gan cũng có thể dẫn đến hiện tượng vàng da và củng mạc mắt.

Cùng với đó, tổ chức cho biết: "Tất cả các triệu chứng này có thể do nhiều tình trạng khác gây ra, điều quan trọng nhất là phải gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra chúng."

Những bệnh nhân mắc các bệnh viêm gan B, C, xơ gan, gan nhiễm mỡ, những người thừa cân hoặc mắc bệnh tiểu đường type 2 có nhiều nguy cơ phát triển thành ung thư gan.

Thói quen gây hại cho gan



Tiến sĩ Anthony Nwaoney - nhà dịch tễ học người Mỹ cho biết những thói quen nguy hiểm có thể gây hại cho gan:

1. Nghiện rượu: Uống quá nhiều rượu sẽ làm giảm khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể của gan, khiến gan tập trung chủ yếu vào việc chuyển hóa các chất độc trong rượu và sẽ dẫn đến tình trạng viêm, gan nhiễm mỡ.

2. Dùng quá liều thuốc: Dùng quá nhiều thuốc không theo hướng dẫn của các sĩ hay nhân viên y tế trong thời gian dài sẽ gây hại cho gan và dẫn đến suy gan nặng. dần dần có thể gây hại cho gan của bạn và dẫn đến suy gan nặng. Acetaminophen liều cao thường được bán không cần kê đơn có thể gây tổn thương cho gan nếu sử dụng liên tục trong vài ngày.

Đồng thời, ngay cả việc bổ sung dinh dưỡng và một số loại thảo dược nếu dùng quá liều lượng cũng có hại cho gan, đặc biệt là vitamin A.



3. Hút thuốc lá: Các hóa chất có trong thuốc lá khi được truyền đến gan thúc đẩy quá trình oxy hóa tạo ra các gốc tự do làm tổn thương tế bào gan. Đồng thời, những chất độc hại này sẽ gây xơ gan, gan phát triển các mô tựa như các vết sẹo dư thừa.

4. Chế độ ăn uống không lành mạnh: Những thức ăn giàu chất béo, thực phẩm siêu chế biến với nhiều chất phụ gia và chất làm ngọt nhân tạo sẽ làm tăng gánh nặng cho gan. Ăn quá nhiều thực phẩm sai cách khiến chất béo tích tụ trong gan. Tích tụ chất béo có thể dẫn đến viêm và tổn thương gan. Chính vì vậy, nên điều chỉnh chế độ ăn uống lành mạnh với việc bổ sung các loại trái cây, rau củ nhằm cung cấp beta-carotene, vitamin C, vitamin E, kẽm và selen, giúp gan khỏe mạnh.

5. Mất ngủ: Cơ thể chúng ta thường xuyên trải qua quá trình tự sửa chữa và giải độc khi ngủ. Thiếu ngủ có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa của gan, ngăn ngừa quá trình tự sửa chữa, thải độc. Chính vì vậy, hãy cố gắng ngủ đủ giấc, ít nhất 8 tiếng mỗi ngày.

6. Không tiêm phòng viêm gan: Viêm gan B và C là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư gan cũng như ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của người bệnh. Chính vì vậy, tiêm phòng viêm gan chính là một trong những yếu tố cần thiết để bảo vệ sức khỏe lá gan.

Xét nghiệm ung thư gan

Nếu cơ thể xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ung thư gan, tốt nhất người bệnh nên tìm đến sự trợ giúp tại các bệnh viện, cơ sở y tế để làm một số xét nghiệm máu. Nếu các chỉ số xuất hiện điểm bất thường sẽ được tiến hành khám kỹ hơn bởi các bác sĩ chuyên khoa.

Tại bệnh viện, xét nghiệm thêm có thể bao gồm xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT hoặc MRI. Bác sĩ chuyên khoa thường có thể chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan bằng chụp cắt lớp, nhưng có thể cần sinh thiết để xác định chẩn đoán.

Nguồn: Express, The guardian