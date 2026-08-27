2/9 ĐI ĐÂU? Từ những điểm đến quen thuộc đến loạt hành trình “lạ mà quen”

Nếu chưa biết đi đâu trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay, bạn có thể lựa chọn một trong nhiều địa điểm dưới đây.

Kỳ nghỉ Quốc khánh là thời điểm thích hợp để lên đường, nhưng không nhất thiết phải chọn những điểm đến quen thuộc. Từ biển Đà Nẵng, phố Hà Nội, cao nguyên Buôn Ma Thuột đến những hành trình mới ở Lạng Sơn, Hòa Bình hay Hậu Giang, mỗi điểm đến mở ra một cách tận hưởng kỳ nghỉ khác nhau.

Có người thích một chuyến đi thật nhiều hoạt động, có người chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, cũng có người tranh thủ kỳ nghỉ để khám phá một thành phố chưa từng đặt chân tới.

Hà Nội có gì?

Hà Nội phù hợp với những người muốn dành kỳ nghỉ để khám phá một thành phố tưởng như đã quá quen. Một buổi sáng ở khu phố cổ, một quán cà phê nhỏ, những không gian văn hóa hay một vòng dạo quanh các công trình lịch sử có thể tạo nên một lịch trình nhẹ nhàng mà không cần rời khỏi thành phố. Với vị trí gần ga Hà Nội, Tru by Hilton Hanoi Station phù hợp cho cả hành trình khám phá nội đô và những chuyến đi ngắn ra các khu vực lân cận.

Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2010. Ảnh: Shutterstock

Du khách có thể bắt đầu từ khu vực trung tâm với Hồ Hoàn Kiếm, dạo quanh phố đi bộ, ghé đền Ngọc Sơn và khám phá những tuyến phố cổ nằm ngay cạnh hồ.

Rời Hồ Gươm, du khách có thể tìm về những dấu tích của Thăng Long xưa tại Hoàng Thành Thăng Long. Khu di sản là nơi lưu giữ nhiều lớp dấu tích lịch sử của kinh đô Thăng Long và được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới năm 2010.

Một điểm đến quen thuộc khác là Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi gắn với truyền thống hiếu học và lịch sử giáo dục của Việt Nam. Dịp 2/9 năm nay, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm tại các không gian di sản, trong đó có khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đặc biệt, tối 2/9/2026, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 trận địa, gồm khu vực trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống nhất, khu vực Đường đua F1 và Vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn từ 21h đến 21h15. Vì vậy, nếu chọn Hà Nội cho kỳ nghỉ Quốc khánh, du khách có thể kết hợp một ngày tham quan các điểm di sản với buổi tối hòa vào không khí lễ hội của Thủ đô.

Khi biển vẫn là lựa chọn không thể bỏ qua

Một gợi ý tiếp theo đó là xuôi dòng về miền biển. Nếu bạn chưa biết đi đâu thì Đà Nẵng sẽ là một gợi ý tuyệt vời. Và nếu đây là lần đầu đến Đà Nẵng, thật khó để bỏ qua biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà hay Ngũ Hành Sơn.

Nhưng điều khiến thành phố này phù hợp cho kỳ nghỉ ngắn nằm ở chỗ du khách không cần lên lịch quá nhiều. Buổi sáng có thể dành cho biển, buổi chiều khám phá thành phố và buổi tối là thời gian cho những món ăn đặc trưng như mì Quảng, bún chả cá hay hải sản. Ở trung tâm thành phố, Tru by Hilton Da Nang City Centre mang đến một điểm dừng chân thuận tiện để du khách kết nối các trải nghiệm trong hành trình.

Đổi biển lấy cao nguyên, đổi phố lấy nhịp sống chậm

Buôn Ma Thuột mang đến một lựa chọn khác: Cao nguyên, cà phê và những trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên.

Bảo tàng Buôn Ma Thuột sở hữu không gian đậm chất châu Âu - Ảnh: vietjetair

Thay vì chạy theo lịch trình dày đặc, du khách có thể bắt đầu ngày bằng một ly cà phê, ghé những không gian văn hóa bản địa, khám phá thiên nhiên hoặc đơn giản là dành thời gian cảm nhận nhịp sống chậm hơn của thành phố. Tru by Hilton Buon Ma Thuot City Centre trở thành điểm dừng chân để du khách kết nối những trải nghiệm đó, từ khám phá thành phố đến các chuyến đi trong ngày ra khu vực xung quanh.

Một góc nhìn khác của vùng sông nước miền Tây vẫn đang chờ đợi du khách khám phá - Ảnh: Tru by Hilton Hau Giang City Centre

Nếu cao nguyên mang đến cảm giác khoáng đạt, thì Cần Thơ lại đưa du khách về với nhịp sống sông nước. Một buổi sáng dậy sớm để đi thuyền, khám phá chợ nổi, ăn sáng trên sông rồi tiếp tục hành trình qua những khu vườn và tuyến kênh rạch có thể là trải nghiệm đáng nhớ hơn một lịch trình check-in dày đặc. Tại đây, Tru by Hilton Can Tho Cai Khe là điểm lưu trú thuận tiện để bắt đầu hành trình khám phá thành phố và kết nối với những trải nghiệm miền Tây.