Những ngày gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại một bức ảnh quy tụ 12 mỹ nhân đình đám của phim Việt thập niên 80, 90 và đầu 2000, lập tức gây sốt trên nhiều nền tảng MXH. Chỉ là một khung hình cũ, chất lượng ảnh không quá sắc nét, không filter, không chỉnh sửa cầu kỳ, nhưng sức lan tỏa vẫn cực mạnh. Lý do bởi trong bức ảnh này là cả một thời hoàng kim nhan sắc của màn ảnh Việt, nơi cái đẹp gắn liền với tài năng, khí chất và dấu ấn không thể thay thế.

Bức hình đang viral của dàn mỹ nhân Việt

Xuất hiện trong bức hình là những gương mặt quen thuộc của truyền hình và sân khấu kịch miền Bắc một thời: Minh Phương, Hoa Thúy, Ngọc Bích, Tú Oanh, Vân Dung, Như Trang, Lê Khanh, Ngọc Huyền, Nguyệt Hằng, Khánh Huyền, Ngọc Oanh… Mỗi người một vẻ, điều đáng nói là dù hình ảnh được cho là chụp cách đây 3 thập kỷ nhưng ai gu thời trang của họ lại rất ấn tượng, hiện đại, trẻ trung không thua kém gì các mỹ nhân ngày này.

Chiêm ngưỡng 12 nhan sắc "100 % tự nhiên" đứng cạnh nhau, nhiều ý kiến cho rằng, ở thời điểm hiện tại, thậm chí là rất lâu về sau điện ảnh và truyền hình Việt Nam cũng khó có thể tìm lại được một thế hệ mỹ nhân vừa đẹp đồng đều, vừa tài sắc vẹn toàn như thế. Đặc biệt trong dàn sao ấy, NSND Lê Khanh và NS Khánh Huyền là hai cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất. Lê Khanh thời trẻ sở hữu nhan sắc đoan trang, quý phái, đường nét mềm mại nhưng ánh mắt lại sắc sảo và đầy nội lực. Còn Khánh Huyền lại mang vẻ đẹp ngọt ngào, đậm chất nữ thần màn ảnh, vừa dịu dàng vừa sang trọng, chỉ cần xuất hiện là lập tức chiếm trọn spotlight. Không ngẫu nhiên khi cả hai từng được gọi bằng những danh xưng rất mỹ miều như "đẹp nhất Việt Nam", "nữ hoàng phòng vé", "nữ hoàng ảnh lịch",... của một thời.

Khánh Huyền...

và Lê Khanh hồi trẻ đều là những cực phẩm mỹ nhân

Bên dưới bức ảnh, loạt bình luận của khán giả khiến nhiều người vừa đọc vừa gật gù đồng tình:

- Nhìn mà nổi da gà, đúng kiểu đẹp sang từ trong máu, không cần diễn cũng thấy khí chất. - Dàn mỹ nhân ngày xưa đẹp thật sự, mỗi người một nét, không hề bị na ná nhau như bây giờ. - Lê Khanh với Khánh Huyền đứng chung khung hình đúng là choáng, giờ tìm đâu ra nhan sắc kiểu này nữa. - Thời đó không filter, không photoshop mà vẫn đẹp xuất sắc, đúng là đỉnh cao nhan sắc Việt. - Thách showbiz bây giờ tìm ra 12 người đẹp tự nhiên, không một chút chỉnh sửa nào để tái hiện lại khung hình này đấy.

Có lẽ lý do khiến bức ảnh này viral không chỉ bởi nhan sắc mà một phần còn bởi nó mang tới cảm giác hoài niệm cho một thời vàng son đã qua. Nhiều khán giả khi nhìn vào nó đều phải tấm tắc thừa nhận rằng hiện tại, thậm chí là mãi sau này, showbiz Việt khó tìm được một lứa tuyệt phẩm giai nhân đẹp tự nhiên và đầy khí chất, tài hoa như thời kỳ "1900 hồi đó".