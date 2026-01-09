Mới đây, Thẩm Vũ Khiết đã gây sốc với hình ảnh mặc nguyên một cây đỏ từ đầu đến chân theo đúng nghĩa đen. Ngay lập tức, thời trang của cô nàng đã khiến mạng xã hội bùng nổ, nhưng không phải tràn ngập lời khen mà là cơn mưa gạch đá.

Không chỉ khán giả bình thường, mà cả những người thường xuyên theo dõi cô nàng cũng không thể tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Thẩm Vũ Khiết bị nói là thảm họa thời trang, trông như trụ nước, bình chữa cháy biết đi.

Được biết, đây chính là tạo hình mới nhất của Thẩm Vũ Khiết ở phim Bất Nhị Chi Thần. Trên nhiều fanpage về phim Trung Quốc, netizen đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng của tổ tạo hình của dự án này. Thậm chí, có người còn nói rằng phải chăng stylist đã thiết kế tạo hình trong trạng thái mất tỉnh táo.

Bình luận của netizen về thời trang thảm họa của Thẩm Vũ Khiết:

- Lướt tới đâu thì tui ồ wow tới đó. Khó hiểu thực sự stylist ơi. Mà đạo diễn cũng thấy vậy là đẹp ư? - Người thường cũng không ai phối tệ thế này. - Stylist phim hiện đại Trung Quốc có thù với màu đỏ hả? Hay stylist nghĩ Ngao Thụy Bằng bên cạnh full đen, ghép vào vừa hay thành cặp đôi đỏ đen. - Bé Thẩm dáng đẹp cân đồ tốt nè. Cao 1m72 lận nên không thể nói do khó cân đồ được. Là đồ của stylist có vấn đề thôi. - Tổ tạo hình mới xem hoạt hình siêu nhân đỏ à. - Trông có khác gì quả trụ nước chữa cháy không, thế này thì đẹp gấp 10 lần cũng không đơ được.

Đáng nói hơn, đây cũng không phải tạo hình gây thất vọng duy nhất của Thẩm Vũ Khiết ở Bất Nhị Chi Thần. Dù đóng vai một tiểu thư hào môn, thế nhưng mỹ nhân sinh năm 2001 lại không ít lần phải mặc những bộ đồ thiếu thẩm mỹ, không liên quan chút nào đến hai từ "sang chảnh".

Thực tế, Thẩm Vũ Khiết từng được khen ngợi rất nhiều khi đóng các bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh và Giai Điệu Chung Đôi. Trong số các diễn viên nữ trẻ của màn ảnh Trung Quốc đương đại, cô nàng được ca ngợi là sở hữu nhan sắc - khí chất trời sinh để vào vai con nhà tài phiệt. Ngoài ra với chiều cao 1m72, Thẩm Vũ Khiết cũng có khả năng cân đồ rất tốt. Tuy nhiên với Bất Nhị Chi Thần, mọi thứ đang khác xa với những gì các fan tưởng tượng.

Nói thêm về Bất Nhị Chi Thần, đây là dự án phim ngôn tình hiện đại do Thẩm Vũ Khiết và Ngao Thụy Bằng đóng chính. Trong phim, Thẩm Vũ Khiết đảm nhận vai nữ chính Quý Minh Thư, cô gái xuất thân từ một gia tộc danh giá. Dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thế nhưng cô vẫn luôn lớn lên trong sự giàu sang.

Cũng bởi được người thân nuông chiều, thế nên Quý Minh Thư có một chút bệnh công chúa. Dù vậy, cô vẫn là một cô gái đáng yêu và lương thiện. Cô được gả cho Sầm Sâm (Ngao Thụy Bằng) vì lợi ích gia tộc. Do hiểu nhầm Sầm Sâm có người khác, Quý Minh Thư đòi ly hôn rồi rời đi. Lúc này, Sầm Sâm mới tìm cách đưa cô trở lại bên mình, thế rồi để trái tim mình thuộc về cô từ lúc nào không hay.