Trong vlog YouTube mới nhất, Han Ga In khiến cư dân mạng được phen "há hốc mồm" khi xuất hiện với màn lột xác theo phong cách romance fantasy webnovel illustration - tức tạo hình nhân vật truyện tranh lãng mạn giả tưởng. Nữ diễn viên chia sẻ, cô vốn là fan cứng của dòng webnovel này và muốn thử nghiệm diện mạo 2D sau khi nhận được phản hồi tích cực từ màn hóa thân thành idol Kpop trước đó.

Với loạt hình ảnh tham khảo do chính Han Ga In chuẩn bị, nghệ sĩ trang điểm lập tức bắt tay vào thực hiện màn biến hóa. Thành phẩm cuối cùng là một Han Ga In kinh diễm, visual long lanh như thể đang chiêm ngưỡng một nhân vật CGI bước ra đời thật. Làn da căng bóng, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng vẫn mềm mại, đôi mắt lấp lánh và có chiều sâu như tranh AI - tất cả kết hợp lại tạo nên một diện mạo vô thực, tựa tiên nữ trong cổ tích.

Ờ tuổi 44, Han Ga In đã "tu luyện" khả năng hack tuổi tài tình bởi khán giả luôn nghĩ cô chỉ mới 30 với diện mạo hiện tại. Khuôn mặt trước khi trang điểm gần như không lộ một nếp nhăn, làn da trắng mịn và căng bóng đáng ghen tỵ. Vốn đươc biết đến là mỹ nhân trẻ mãi không già nhưng ở mức độ này, người hâm mộ chỉ có thể thốt lên: "Han Ga In điên thật rồi!".

Hàng loạt bình luận trầm trồ xuất hiện dày đặc: - Đẹp quá mức cho phép rồi. - Đây là khuôn mặt của người nổi tiếng, thấy khác hẳn người thường. - Đẳng cấp bà Ga In. - Nhìn như CGI luôn, không giống người thật. - Đẹp vô thực lun chị iu. - Nhìn giống búp bê hay tiên nữ trong hoạt hình nhỉ. - Han Ga In điên thật rồi. - Không thể tin đây là người thật… trông như được tạo ra bằng AI vậy.

Han Ga In là một trong những gương mặt nữ biểu tượng của làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc đầu những năm 2000. Bước chân vào showbiz từ năm 2002 với vai trò diễn viên, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp trong trẻo và khí chất ngọc nữ hiếm có. Tên tuổi Han Ga In thực sự bùng nổ qua loạt tác phẩm ăn khách như Terms of Endearment, Super Rookie, đặc biệt là hiện tượng quốc dân Moon Embracing the Sun (2012) - bộ phim đưa cô lên hàng sao hạng A và trở thành chuẩn mực nhan sắc của cả một thế hệ khán giả. Cùng năm, vai diễn trong điện ảnh Architecture 101 tiếp tục củng cố vị thế của Han Ga In khi bộ phim đạt doanh thu kỷ lục, biến cô thành "mối tình đầu quốc dân" trên màn ảnh rộng.

Sau khi kết hôn và dành nhiều năm ưu tiên cho gia đình, nữ diễn viên hoạt động chọn lọc hơn, thỉnh thoảng trở lại với các dự án phim, chương trình truyền hình và gần đây là YouTube, nơi cô cho thấy hình ảnh đời thường, tự do và cởi mở hơn. Dù không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In vẫn giữ được sức ảnh hưởng đặc biệt trong lòng công chúng, được xem là một trong những mỹ nhân có sự nghiệp bền bỉ và vị thế vững vàng của showbiz Hàn.