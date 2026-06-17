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Khi nhắc đến vitamin C, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến cam. Tuy nhiên, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) cho biết, cam không phải là loại trái cây giàu vitamin C nhất. Trên thực tế, nhiều loại quả mùa hè quen thuộc chứa lượng vitamin C vượt xa cam, đồng thời cung cấp thêm chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều vi chất có lợi cho sức khỏe.

Trong những ngày nắng nóng, việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C không chỉ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi mà còn hỗ trợ sản xuất collagen, bảo vệ da trước tác hại của tia UV và thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào.

1. Ổi

Nếu phải chọn một loại trái cây giàu vitamin C nhất trong danh sách này, ổi chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, một quả ổi cỡ lớn có thể cung cấp khoảng 377mg vitamin C, cao gấp nhiều lần lượng vitamin C trong một quả cam. Chỉ cần ăn một quả ổi, bạn đã đáp ứng vượt nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể.

Không chỉ giàu vitamin C, ổi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và các hợp chất thực vật giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, tốt cho tiêu hóa và làn da.

2. Đu đủ

Đu đủ là loại quả quen thuộc với người Việt nhưng thường bị đánh giá thấp về giá trị dinh dưỡng.

Theo Healthline, chỉ nửa quả đu đủ lớn có thể cung cấp khoảng 238mg vitamin C. Một cốc đu đủ chín cũng chứa khoảng 87mg vitamin C, gần tương đương nhu cầu khuyến nghị trong ngày của người trưởng thành.

Ngoài vitamin C, đu đủ còn giàu vitamin A và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và giúp làn da khỏe mạnh hơn.

3. Kiwi

Kiwi từ lâu đã được xem là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng vitamin C ấn tượng.

Một quả kiwi có thể cung cấp khoảng 167mg vitamin C, cao hơn đáng kể so với cam. Bên cạnh đó, kiwi còn chứa kali, magie, folate, vitamin K và lượng chất xơ dồi dào.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, kiwi có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, đồng thời hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây stress oxy hóa.

4. Xoài

Nhắc đến trái cây mùa hè không thể bỏ qua xoài.

Một quả xoài có thể cung cấp khoảng 122mg vitamin C, trong khi 100g xoài chứa hơn 35mg vitamin C.

Xoài cũng giàu vitamin A, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt, hỗ trợ miễn dịch và tăng sinh collagen, góp phần duy trì làn da khỏe đẹp.

5. Dâu tây

Dâu tây không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc bắt mắt mà còn là nguồn vitamin C dồi dào.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 100g dâu tây có thể cung cấp khoảng 98mg vitamin C. Ngoài ra, loại quả này còn chứa anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của dâu tây.

Vitamin C kết hợp với các chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ làn da và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

6. Dứa

Dứa là một trong những loại trái cây nhiệt đới rất được ưa chuộng vào mùa hè.

Theo các tài liệu dinh dưỡng, dứa chứa khoảng 80mg vitamin C, cao hơn cả một quả cam thông thường.

Không chỉ vậy, dứa còn cung cấp enzyme bromelain giúp hỗ trợ tiêu hóa protein và có thể góp phần giảm viêm trong cơ thể.

7. Cam vẫn là nguồn vitamin C đáng giá

Dù không giữ "ngôi vương", cam vẫn là nguồn vitamin C tuyệt vời.

100g cam cung cấp khoảng 53mg vitamin C cùng nhiều flavonoid và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Cam cũng là loại trái cây dễ ăn, dễ tìm và phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi.

8. Dưa lưới

Dưa lưới chứa khoảng 30mg vitamin C trong mỗi 100g, đồng thời có hàm lượng nước cao giúp bổ sung nước cho cơ thể trong mùa hè.

Nhờ ít calo, dưa lưới cũng là lựa chọn phù hợp cho những người đang kiểm soát cân nặng.

Vì sao vitamin C đặc biệt quan trọng vào mùa hè?

BS Nguyễn Trọng Hưng cho biết, vitamin C tham gia vào nhiều chức năng quan trọng của cơ thể:

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch.

Thúc đẩy sản xuất collagen giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước tác hại của gốc tự do.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Góp phần làm lành vết thương và phục hồi mô tổn thương.

Đặc biệt trong mùa hè, khi cơ thể thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao và nguy cơ mất nước, việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C có thể giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa tốt hơn, đồng thời hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.