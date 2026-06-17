Trend “ăn sáng vào bữa trưa” lợi hay hại? Chuyên gia tiết lộ

Hiện nay, nhiều người lựa chọn bỏ bữa sáng hoặc rời bữa ăn vào buổi trưa như một cách tiết kiệm thời gian và hỗ trợ giảm cân. Xu hướng này đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ và nhân viên văn phòng.

Tuy nhiên, theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, bữa sáng vẫn đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Việc bỏ bữa sáng có thể mang lại lợi ích cho một số người nếu được thực hiện đúng cách, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu áp dụng tùy tiện hoặc không phù hợp với thể trạng.

Sau một đêm dài không ăn uống, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để phục hồi lượng glycogen dự trữ và duy trì hoạt động của các cơ quan. Bữa sáng giúp não bộ và cơ thể có đủ nhiên liệu cho một ngày làm việc, học tập hiệu quả.

Theo bác sĩ Vũ, việc thường xuyên ăn sáng quá muộn hoặc bỏ hẳn bữa sáng có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, dẫn đến hạ đường huyết, mệt mỏi, bồn chồn, giảm khả năng tập trung và suy giảm hiệu suất lao động.

Không ít người cho rằng nhịn ăn sáng là cách giảm cân đơn giản. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng đạt được hiệu quả như mong muốn. Khi bỏ bữa sáng, cảm giác đói có thể xuất hiện dữ dội hơn vào bữa trưa hoặc bữa tối, khiến nhiều người ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế của cơ thể, đặc biệt là các thực phẩm giàu đường, chất béo và năng lượng.

Hệ quả là cân nặng không giảm mà còn tăng lên do lượng calo nạp vào cuối ngày vượt quá mức cần thiết.

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Nguy cơ đối với tim mạch, tiểu đường và hệ tiêu hóa

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc bỏ bữa sáng thường xuyên với nguy cơ gia tăng các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Ngoài ra, những người không ăn sáng cũng dễ bị thiếu hụt các vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin D, vitamin A, canxi, sắt, magie, phốt pho và kẽm. Việc thiếu vi chất kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, chất lượng giấc ngủ, sức khỏe tinh thần và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, bác sĩ Vũ thông tin.

Đối với hệ tiêu hóa, việc để bụng đói quá lâu rồi ăn một lượng lớn thức ăn vào buổi trưa có thể gây đầy bụng, khó tiêu, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc làm nặng thêm tình trạng viêm loét dạ dày. Một số người còn gặp các rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy hoặc buồn nôn.

“Xu hướng ăn sáng vào giờ trưa có thể phù hợp với một số người, nhưng không nên xem đây là công thức chung cho tất cả. Mỗi cơ thể có đặc điểm chuyển hóa khác nhau và cần được đánh giá kỹ trước khi áp dụng”, bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Những đối tượng không nên bỏ bữa sáng

Bác sĩ Vũ cho hay, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc đang trong tình trạng suy giảm sức khỏe là những nhóm đặc biệt cần duy trì bữa sáng đều đặn.

Ở người cao tuổi, việc nhịn ăn sáng có thể khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, giảm năng lượng, tăng nguy cơ hạ đường huyết với các biểu hiện như chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu.

Đối với người mắc đái tháo đường, bỏ bữa sáng có thể làm đường huyết dao động bất thường, ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát bệnh. Trong khi đó, người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ đối mặt với những biến động về huyết áp và chuyển hóa, làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản cũng có thể chứng kiến triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn khi dạ dày tiết axit trong thời gian dài mà không có thức ăn trung hòa.

Đặc biệt, với người đang suy nhược cơ thể hoặc có hệ miễn dịch yếu, bữa sáng là nguồn cung cấp năng lượng cần thiết giúp cơ thể phục hồi và chống lại bệnh tật. Việc bỏ bữa sáng kéo dài có thể làm tình trạng mệt mỏi, suy nhược ngày càng nặng hơn.

Chỉ ăn hai bữa mỗi ngày có giúp giảm cân?

Không ít người hiện nay áp dụng chế độ chỉ ăn hai bữa mỗi ngày với mục tiêu giảm cân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Vũ, đây không phải là phương pháp phù hợp cho tất cả mọi người.

Việc giảm cân bền vững phụ thuộc vào tổng lượng calo tiêu thụ, chất lượng thực phẩm, mức độ vận động và lối sống tổng thể chứ không đơn thuần là giảm số lượng bữa ăn.

Nếu ăn quá ít bữa hoặc ăn uống thất thường, cơ thể dễ rơi vào trạng thái đói kéo dài, dẫn đến ăn bù vào các bữa sau. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ tăng cân mà còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn cân bằng với ba bữa chính và có thể bổ sung một đến hai bữa phụ lành mạnh trong ngày. Đồng thời cần kiểm soát khẩu phần, tăng cường vận động, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và quản lý căng thẳng để đạt hiệu quả giảm cân an toàn.